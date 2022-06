Enorme coup de chaleur sur les pelotons

La route de Saône et Loire organisée par l’ASPTT CHALON FSGT a battu cette année un nouveau record : celui des températures : tout au long des 4 étapes, les coureurs ont subi la chaleur intense et l’ardeur sans précédent des rayons du soleil rendant les courses encore plus difficiles.

Avec un thermomètre aux alentours des 40°C, les 200 coureurs présents au départ du prologue contre la montre de vendredi soir à Louhans, ont vite fondu au fil des trois autres étapes, avec une multitude d’abandons, d’arrivées hors délais et de coureurs non-partants à chacune d’entre elles. Il fallait en effet un entraînement particulièrement adapté et une volonté hors du commun pour s’habituer à des conditions aussi difficiles.

Les 3 coureurs de l’Union Vélocipédique Chalonnaise engagés, Jean-Luc Bonnetain, Ludovic Martin et Dominique Bruillot ont subi la course et surtout la fournaise comme tous les autres coureurs. Personne ne pourra prétendre qu’ils n’étaient pas entraînés puisque Jean-Luc et Ludovic avaient gagné chacun une course dans la quinzaine précédant la Route. Ludovic Martin, victime d’un incident mécanique (dérailleur avant ) devait laisser ses compagnons lors de la 2ième étape. Dominique Bruillot, malgré son courage et sa volonté , ne repartait pas pour la dernière étape…



Pour l’UV Chalon, la palme héroïque de ce week-end revient donc à Jean-Luc Bonnetain (photo) qui termine la Route de Saône et Loire à la 21ème place du classement général de sa catégorie après avoir réalisé une belle 9ième place lors de l’étape Montceau-Dracy le Fort. Il faut féliciter tous les coureurs qui ont terminé une course dont certains la qualifiaient «d’enfer » ou de « fournaise inhumaine ». Une pensée également pour les organisateurs, lesquels ont subi tout autant les conditions climatiques à la limite de l’entendement.



Lucien Matron, le vétéran de l’UV Chalon, engagé dimanche au Prix de Trouhans ( Côte D’or) apprenait la veille de la course, que celle-ci avait été interdite par arrêté préfectoral de Dijon, le département étant classé en zone rouge canicule. Une décision pas surprenante et sage en regard des conditions. A noter, le retour prochain sous les couleurs Azur et Or de l’UV Chalon, de Claude Bruillot le frère du président Dominique. (Photo Christian Fayrac)