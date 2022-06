L’Arrosoir situé dans l’ancienne prison prête son décor le temps d’un week-end pour plonger son public au coeur de la mine

Aude, comment est né ce projet 'Catators et Escalacombes, un voyagé rêvé au cœur de la mine’ ?

Du souhait de rassembler de jeunes interprètes, compositeurs et auteurs autour de traces importantes d'un passé récent, ancré profondément dans le territoire, à savoir le monde de la mine. Nous avons au préalable visité le musée de la mine à Blanzy, effectué recherches et interviews pour documenter le spectacle et recueillir matière à création.

Vous pilotez également ce projet avec d'autres personnes ?

Il s'agit d'un encadrement pédagogique collectif en effet, qui comprend : Claire Simonet (accompagnement piano), Vincent Dumangin (direction des choeurs) et moi-même (écriture et préparation vocale). La création lumière est assurée par Agnieszka Juszczak, et la régie son par Médéric Roquesalane dans le cadre du partenariat L'Arrosoir / Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon.

Qui verra-t-on sur scène ?

Les étudiants de la classe Chant Musiques Actuelles sous forme de solos, petits ensembles et choeurs. Nombre d'entre eux interviennent également comme accompagnateurs.

Et quant est-il du programme ?

Il mêle reprises libres de chansons existantes, créations et compositions spécifiques, toujours en lien direct ou métaphorique avec le monde de la mine. Comme son titre quelque peu alambiqué et énigmatique le suggère, nous naviguons en permanence entre obscurité et lumière, surface et profondeur, passé et présent, en veillant à éviter tout pathos caricatural.

SAMEDI 25 JUIN : 21H et DIMANCHE 26 JUIN : 17H - OUVERTURE DES PORTES 1H AVANT LE DÉBUT DU SPECTACLE - TARIF : 5€

Plus de renseignements / réservations : http://www.arrosoir.org/

Propos recueillis par SBR - Visuels transmis par Sidonie Dubosc, L’Arrosoir, pour publication. Crédit photo, répétitions : Médéric Roquesalane - Visuel : crédit Aude Patru