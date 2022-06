Stéphanie Peulson a été nommée Chevalier dans l’Ordre du Mérite Agricole.

L’ordre ministériel du Mérite agricole a été créé le 7 juillet 1883 par le ministre Jules Méline pour récompenser les services rendus à l'agriculture. Il relève du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de l’ordre du mérite agricole.

Ce vendredi 17 juin, c’était un jour pas comme les autres pour Stéphanie Peulson, agricultrice. En effet, ce n’était pas pour une dégustation de produits locaux que toute une assemblée était réunie à la salle des Charmilles mais bien pour mettre à l’honneur celle qui cuisine, confectionne les plats tout prêts à être dégustés, découpe, emballe volailles, viande bovine et qui reçoit les clients toujours avec le sourire et n’hésite pas à tailler une petite bavette (pas d’aloyau) avec les clients, quand il n’y a pas affluence dans le magasin bien sûr.

Vincent Bergeret maire de la ville a exprimé au nom du conseil municipal la fierté de l’audace, du parcours et de la réussite de celle qui, en plus de son métier d’agricultrice, siège au conseil municipal de Châtenoy : « tout d’abord, nous honorons ce soir une passionnée. Passionnée par la cuisine, le goût et les produits du terroir. Depuis 2012, tu as été précurseur en ouvrant ton magasin à la ferme, qui n’a fait que grandir... Merci pour ton engagement envers les autres et merci surtout pour ce que tu représentes et pour ce que tu es. »

Marie Mercier a rappelé sa rencontre avec Stéphanie en janvier 2008 lors d’un retour d’une sortie de neige des enfants de CM2. Elle lui a demandé si elle accepterait de faire partie de sa liste pour les élections municipales, Marie Mercier étant alors maire de la commune. Après réflexion, Stéphanie Peulson a accepté, élue, aujourd’hui elle siège toujours au conseil municipal.

Après les discours, ce fût la remise officielle de la médaille du mérite agricole à Stéphanie par Sylvie Vitellaro chevalier dans l’ordre du mérite agricole, en présence de Vincent Bergeret maire de Châtenoy, Marie Mercier sénatrice, des membres du conseil municipal, d’amis. La maman de Stéphanie, son mari Pascal, ses enfants étaient également présents.

Lors de son discours, Stéphanie a remercié les membres de sa famille et toutes les personnes présentes. « Il faudrait des journées de 48h pour mener à bien tout ce que je voudrais faire : la vente en direct, faire cuire les préparations, découper la viande ; il n’y aura jamais de distributeur automatique dans la ferme. En 2008, je suis rentrée dans le conseil municipal et j’ai fait équipe avec Roland pour l’aménagement de l’étang Chaumont… » Sa médaille, elle l’a dédié à sa maman et à tous ses proches qui l’aident beaucoup. Elle a eu une pensée pour son beau-père qui était agriculteur installé rue du Bourg et était à l’origine de l’exploitation avant eux. Elle n’a pas oublié de citer Anne-Laure, la 2ème Nana, comme elle dit, à nourrir les Châtenoyens et les autres.

A la suite de son discours, Stéphanie Peulson a convié les invités à venir prendre le verre de l'amitié.

Nous, consommateurs, nous devons avoir de la reconnaissance envers toutes les agricultrices et tout simplement les femmes du monde de la terre pour les travaux qu’elles effectuent au quotidien et trop souvent dans l’ombre.

C.Cléaux