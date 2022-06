Fin de saison pour le Judo Club Saint Rémy

Ainsi devant les spectateurs placés en tribunes, les jeunes Judokas ont ainsi pu montrer les progrès acquis au contact de leur professeur Stéphane PLASSARD. A l'issue des démonstrations, les enfants ont ainsi pu bénéficier de récompenses remises des mains de Florence PLISSONNIER, maire de la commune accompagnée de M. Vincent adjoint à la vie associative et sportive. Un récompense plus particulière a été faite à Assia SAFI, qui a été sacrée championne de Bourgogne benjamine et dernièrement auréolée aux Jeux de Saône et Loire.

Cet ultime moment de la saison a été aussi consacré à la présentation de Frédéric MAZUE qui deviendra dès septembre prochain le nouveau professeur du Club. En effet, bien occupé par son travail, ses activités bénévoles et sa vie de famille, Stéphane laisse le flambeau à Frédéric pour développer encore un peu plus le Judo à St Rémy.

La saison prochaine verra ainsi quelques aménagements des cours pour l'accueil des enfants désireux de s'épanouir au contact de ce sport éducatif.

Les membres du Judo Club ont enfin convié tout le monde à un verre de l'amitié afin de terminer cette fin de saison sous le signe de la convivialité.

Le Judo Club sera présent le Lundi 8 Août sur l'animation "la place à l'été " pour vous proposer une initiation en plein air . Pour tout renseignements, vous pouvez contacter le nouveau professeur au 06.43.25.36.54 et il se fera une joie de répondre à vos questions.