Un concert de trompes de chasse par les trompes du Val d'Or au profit de la restauration de l'église Saint-Just de Fontaines.

Les trompes du Val d’Or ont sonné et chanté en l’église de Saint Just de Fontaines vendredi 17 juin.

Dans leur tenue traditionnelle, les 13 sonneurs des trompes du Val d’Or ont débuté leur concert par la Marche des Prêtres du Lully. Une belle interprétation pour mettre l’auditoire en condition.

Afin de faciliter la compréhension, une présentation de la trompe de chasse et des différents modèles, de la Dampierre en passant par la Dauphine ou la Dupuytrem et des différentes sonneries usitées lors de chasse a été faite au cours du concert.

Un programme variant des sonneries traditionnelles aux thèmes classiques comme l’Ave Maria de Schubert sans oublier les chants qui sont une tradition chez les sonneurs, a conquis le public qui n’a pas hésité à demander un bis après l’Alléluia, dernier morceau du concert.

Le président Patrick Duvernay veut renouer avec cette tradition des sonneurs et porter haut la qualité musicale du groupe.

Les Amis de l’église de Saint Just ont, par ce concert, réuni une centaine de personnes. Un concert terminé, et déjà un autre est en préparation. Le prochain sera le 2 juillet avec, en invités, deux jeunes virtuoses Nathan Mierdl au violon et Ilan Zajtmann au piano.

C.Cléaux