Retour en images sur le Marché d'été à la résidence Les Girandières Chalon-sur-Saône

Voici venir l’été et la belle saison (et la fête de la musique) aux Girandières Chalon-sur-Saône. Pour marquer l'événement estival, l'équipe de la résidence organisait, comme chaque année, ce mardi 21 juin, de 10 heures à 17 heures non-stop, au premier étage de l’établissement un petit marché de l'été. Retour en images avec Info Chalon.

Stands de bijoux, produits du terroir, objets pratiques et de décoration, plantes et fleurs, lingerie; un petit monde intime pour annoncer l’été, préparer ses vacances, ou, tout simplement,pour se faire plaisir.

Un moment convivial et de rencontre avec les résidents des Girandières Chalon-sur-Saône.

Ce marché d'été est une bien belle façon de célébrer l'arrivée de la saison estivale et la fête de la musique.

Même si cette manifestation avait lieu au premier étage, elle était ouverte à tous, aussi bien les résidents, leurs familles que les personnes extérieures, comme nous l'indique Manon Gélique, l'animatrice de la résidence.

Dès 14 heures 30, WanMuse a animé ce petit marché de l'été, faisant voyager ses visiteurs à travers son répertoire de chansons de toujours, fête de la musique oblige !

Parmi les exposants, des artisans locaux :

Au Jardin de la Vouivre (Saint Vincent-en-Bresse) qui propose entre autres du savon artisanal, des produits frais et locaux, des créations artisanales dans le respect de la nature et de l'animal,

Bruno de la brasserie Les Plains Monts (Chagny) qui propose de la bière artisanale,

Sandrine Cassaral de L'Atelier de Thèrese (Montagny-lès-Buxy) qui propose des créations pour les petits et les grands. Cette boutique d'art et d'artisanat fait aussi des retouches et des réparations diverses,

Françoise Drapier de Fantaisie d'Aiguilles (Fontaines),

La Régie de Quartiers de l'Ouest Chalonnais (Chalon-sur-Saône) qui proposait des nouveautés côté décoration et objets pratiques à côté des classiques qui font la réputation de cette association d'insertion professionnelle sur laquelle nous reviendrons très prochainement dans les colonnes d'Info Chalon,

Virginie de Cré Avenir (Chalon-sur-Saône), la boutique de la Citadelle qui propose des produits fabriqués en France par des artisans-créateurs et des entreprises écoresponsables,

Brigitte Godin de Terre des Dieux qui propose des produits artisanaux de Crète (huile d'olive extra-vierge, miel de thym, olives),

Appuis (Virey-le-Grand) qui défend les droits humains et lutte contre les inégalités. Cette association de solidarité et d'éducation populaire qui agit en Bourgogne Franche-Comté et au Niger propose du wax, des objets fabriqués par des Touaregs ou au Burkina-Faso,

Stéphane Dufief de La Folie des Papilles (Buxy) qui propose toute une gamme de pâtes à tartiner au caramel beurre salé et des douceurs.

Tous les bénéfices de ce marché de l'été seront reversés à l'association Valentin Haüy.

Prochaine animation du même acabité, le Marché de Noël (date à confirmer).



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati