Des aubades place de Beaune à Chalon sur Saône dimanche matin 19 juin.

L’Harmonie de Pierre de Bresse et l’Harmonie St Rémy/Les Charreaux se sont produites en aubades place de Beaune à Chalon dans le cadre du Festival "BaLLades à Chalon".

Dimanche matin, le festival" BaLLades à Chalon" a apporté son lot de musique dès 10h00 avec l’Amicale Pierroise, sous la direction de Cyril Milien, qui a charmé un public très mobile ; en effet, la place de Beaune proche de la rue du marché du dimanche matin a vu son sol foulé par des centaines de personnes. Les uns vont faire une halte le temps d’un morceau tandis que d’autres vont assister à l’ensemble du concert.

Une prestation d’environ une heure et c’était à l’harmonie St Rémy/les Charreaux de prendre place pour une aubade dirigée par la cheffe Emilie Desbrières. Un concert d’un style différent qui a regroupé de nombreux passants. Une musique festive de rue basée sur des chansons populaires et connues comme "Laisse tomber les filles", "Si tu vas à Rio", "El Bimbo"… sans oublier le petit clin d’œil à la cheffe de l’orchestre avec la chanson "Dans les yeux d’Emilie". L’auditoire a passé un bon moment de détente à l’aller ou au retour du marché de la rue aux Fèvres et de la place St Vincent.

Place St Vincent, les clients et promeneurs du marché ont là aussi pu assister à un concert donné par la Banda Desperados de Châtenoy le Royal, un avant-goût du festival Bodeg’Arts qui se déroulera les 25 et 26 juin à Châtenoy le Royal.

Ce dimanche matin sous le soleil, un petit air de vacances planait sur la ville de Chalon avec ces animations données dans le cadre du festival "BaLLades à Chalon," organisé de concert par la municipalité, le Conservatoire du Grand Chalon, la Fédération Musicale de Saône-et-Loire et l’association des Rondes de Nuit.

C.Cléaux