La Compagnie «Mille et un chemins» était à l'Épicerie Sociale du Grand Chalon

Anne Prost Cossio de la Compagnie «Mille et un chemins» et les Imparfaits du Subjectif ont animé l'Épicerie Sociale du Grand Chalon. Plus de détails avec Info Chalon.

Chaque trimestre, c'est une nouvelle programmation à l'Épicerie Sociale du Grand Chalon.

Hier, jeudi 23 juin 2022, les bénéficiaires ont été accueillis en chanson par Vezio Cossio et Philippe Richy qui font partie des Imparfaits du Subjectif.

Ce groupe intervenait dans le cadre de «Petites histoires qui font du bien au cœur et à l'âme», une animation proposée par la Compagnie «Mille et un chemins» de 13 heures 30 à 16 heures 30, en continu et en présence d'Anne Sassignol, conseillère communautaire déléguée à l'action solidaire.

Pour rappel, avec une moyenne de 30 familles par jour et 500 familles par an, l'Épicerie Sociale du Grand Chalon permet à des personnes résidant sur le territoire du Grand Chalon et en grandes difficultés (financières et ou sociales) d'acheter des produits alimentaires et d'hygiène à bas prix (10 à 20% de leur valeur réelle marchande).

De son côté, Anne Prost Cossio complimentait chaque bénéficiaire franchissant la porte de cette structure du Grand Chalon, leur proposant d'écrire à leur tour un petit mot.

Pour certains, c'est un moment plein d'émotions car cela faisait bien longtemps qu'on ne leur avait pas dit un mot gentil, à l'instar de Pascale (en photo avec Anne) dont c'était l'anniversaire.

«C'est la première fois qu'une animation de ce genre est proposée dans nos locaux», nous explique Sandrine D'Amore, conseillère sociale arrivée à l'Épicerie Sociale depuis janvier 2021.

C'est également un lieu d'échanges et d'informations où chacun est invité à participer à la vie de la structure et aux animations proposées.

«C'est plutôt chouette quand des gens s'impliquent davantage dans les activités de la structure», ajoute Sandrine.

Côté actualités, des bénévoles de la structure se sont rendus chez Biocoop Chalon pour récolter des dons : farine, huile, Conserves de poissons, conserves (tomates pelées, maïs, macédoine), pâtes, tablettes de chocolat et poudre cacaotée, le vendredi 10 et le samedi 11 juin.

Biocoop rejoint ainsi la Banque alimentaire, principal fournisseur de la structure, et la Fédération des Associations chalonnaise d'entraite (FACE), en tant que partenaires de l'Épicerie Sociale du Grand Chalon.

Prochaine activité, le mercredi 29 juin à l'étang Chaumont pour un pique-nique et des jeux (repas tiré du sac et tenue confortable). Rappelons que toutes ces activités sont gratuites et se déroulent dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

L'Épicerie Sociale du Grand Chalon reste ouverte tout l'été, du lundi au vendredi, sauf du 29 juillet au 5 août, et retour des activités dès la mi-septembre.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati