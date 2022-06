Ce week-end à l'Arrosoir : "Catators et escalacombes, un voyage rêvé au coeur de la mine" !

« Catators et Escalacombes » s’inspire de l’architecture particulière de l’Arrosoir. Quelque part entre ombre et lumière, ciel et terre, contrainte et source de liberté, le lieu se prête à la réinvention de mondes singuliers, mystérieux, attirants, quelques fois hors du temps mais toujours palpitants.

L’univers de la mine, à la fois proche et loin de nous, s’empare pour un soir de son antre souterrain. Il s’agit ici d’éclairer en chansons quelques morceaux de son histoire, et de porter haut l’écho des voix des gens qui l’ont peuplée, de la manière la plus vivante qui soit.

En partenariat avec le CRR du Grand Chalon

Classe de chant chanson/musiques actuelles du CRR du Grand Chalon

Avec Jean Charles Droux, Fabien Lacaille, Jonathan Chamand, Quentin Gandrot, Delphine Cortot, Marlène Maurin, Guillaume S de K, Clémentine Jeannin, Aurélien Marquet, Elodie Roubert, Hélène P. Biwer, Nolwenn Robine, Clarisse Cœur, Luc Guichard, Mina Vilaire, Alexandre Prost, Clémence Baillot d'Estivaux

Sous la direction de Aude Husson Patru / Vincent Dumangin / Claire Simonet et avec des musiciens et accompagnateurs invités

Concert :

Samedi 25 juin > 21h

Dimanche 26 juin > 17h

Ouverture des portes : 1h avant le début du concert

Tarif : 5€

Informations et réservations : http://www.arrosoir.org/

Texte et visuel : Communication L'Arrosoir - Crédit : Aude Husson-Patru