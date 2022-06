MUSICAVES - Emmanuel Mère expose ses clichés chez Digitlab Place de Beaune à Chalon

"Auteur et correspondant de presse pour Le Journal de Saône-et-Loire depuis 13 ans, j'ai des images plein la tête, qu'elles soient réelles ou plus fictives, directement nées de l'esprit ou de l'univers qui nous entoure au quotidien. Outre l'écrit (près de 30 ouvrages ou recueils à mon actif dont certains collectifs), je suis passionné de photographie, de nature, de sport et de musique. Des passions que j'essaie de valoriser dans mes textes ou mes rendus photographiques, les deux allant parfois de pair" confiait Emmanuel Mère, qui a trouvé chez Guy Lieby, photographe chalonnais de la Place de Beaune qu'on ne présente plus.

"Mon travail photographique a déjà fait l’objet de publication dans le magazine hors-série « Balades avec votre quotidien, les plus belles randonnées de nos régions », édité par Le Journal de Saône-et-Loire, en 2021 et 2022. Mon engouement pour le spectacle vivant m'a aussi permis de m’épanouir par l’image en communiquant les émotions des artistes sur scène, notamment dans le cadre du festival « Les Musicaves » depuis une douzaine d’années."

L'exposition, initiée sur la proposition de Guy Lieby (Digitlab, 14 Place de Beaune à Chalon-sur-Saône), revient par une dizaine de photographies sur quelques émotions vécues avec les artistes lors de ce festival givrotin qui fête cette année sa 25e et dernière édition (du 29 juin au 3 juillet).

L'exposition sera visible jusqu'à la fin du mois de juillet.

ET POUR TOUT SAVOIR SUR L'EDITION 2022 DES MUSICAVES C'EST PAR ICI