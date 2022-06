Opus 71 : un vrai succès samedi et second concert aujourd’hui dimanche à l’abbatiale de Tournus

Une soirée exceptionnelle s’est déroulée dans la cathédrale Saint Vincent de Chalon sur Saône avec le concert donnée par le Choeur Chalonnais Opus 71.

Au programme le magnifique « Salve Regina » de Haydn qui ouvrait le concert. Trois mouvements : Adagio, Allegro et Largo Allegretto qui ont su, grâce au choeur Opus 71, aux solistes Marie-Lou Roland (Soprane); Ariane Le Fournis (Alto); Patrick Boileau (Ténor), Olivier Bizot (Basse) et à la direction incontestable de Didier Charton-Vachet, faire entrer le public dans l’esprit de ce chant en latin rendant hommage à la Vierge.

Une entrée en matière pour la reprise du « Requiem » de Mozart. Une oeuvre majeure déjà interprétée par le choeur Opus 71 en 2019 en version avec orchestre. Ce samedi 25 juin 2022, ce même Requiem revêtait une autre dimension, voulue par le chef de choeur Didier Charton-Vachet. Une interprétation plus accentuée rendant encore plus méditative cette pièce hors du commun. Un instant fort qui ne pouvait pas laisser insensible à son écoute pouvant aller, pour celles ou ceux dont la croyance est porteuse d’espérance, jusqu’à la prière.

L’unisson et la puissance vocale des quatre choristes; l’accompagnement au piano par Hsin-i Huang qui de toute évidence rendait encore plus compréhensible ce Requiem et le choeur qui visiblement maitrise bien son sujet, on peut comprendre les raisons de la « standing ovation » spontanée de tout le public dès les dernières notes.

Empressez-vous d’aller aujourd’hui, dimanche 26 juin 2022, à l’abbatiale Saint Philibert de Tournus pour 17h afin de profiter de cet instant musical qui montre le travail effectué tant par le choeur, la pianiste et les solistes. On peut comprendre la fierté modeste du chef de choeur.

JC Reynaud