Maxy Toys de la Thalie passe sous pavillon King Jouet

Le spécialiste isérois du jouet comptera désormais 328 magasins dans l’hexagone, renforçant sa présence au plus près des consommateurs. Représentant ainsi 12,5% du marché français du jouet, King Jouet devient le leader phygital de la vente de jeux et jouets en France.

Les dirigeants de KING JOUET et MAXI TOYS ont acté dans le même temps le recours à un modèle commercial unique - celui de KING JOUET, plus solide mais aussi plus avancé en matière de digitalisation - et à une seule marque par pays, selon leur notoriété : KING JOUET, en France et en Suisse, où elle compte également 17 points de ventes ; MAXI TOYS en Belgique et au Luxembourg, où elle est historiquement présente et dispose de 22 magasins.

Profondément attaché à la dimension humaine de son entreprise, qu’il a toujours considéré comme sa première force, le Groupe KING JOUET d’origine familiale, s’est attaché à ce que 100% des emplois des deux enseignes soient préservés.

Après la reprise en août 2020 de MAXI TOYS par KING JOUET, les deux enseignes spécialistes du jouet ont initié un parcours de synergies et de partage d’expériences. Malgré la crise sanitaire, l’une et l’autre ont vu progresser le chiffre d’affaires de leurs magasins français en 2021 : +7,6% pour Maxi Toys et +20% pour King Jouet versus 2020.

Ainsi le Maxy Toys de Chalon passe sous pavillon King Jouet.

Les magasins King Jouet de Bourgogne Franche-Comté :

21/ Chatillon sur Seine, Marsannay (Dijon), Pouilly en Auxois, Quetigny (Dijon), Venarey les Laumes

25/ Audincourt, Baume les Dames, Besançon, Chalezeule (Besançon), Exincourt, Pontarlier

39/ Choisey (Dole), Dole, Montmorot (Lons le Saunier)

58/ Cosne sur Loire, Nevers

70/ Gray, Héricourt, Lure, Vesoul

71/ Châlon sur saône , Crêches sur Saône (Mâcon), Le Creusot, Louhans, Mâcon (x2), Montceau les Mines, Paray le Monial

89 / Auxerre

90/ Andelnans (Belfort)