Les Trophées de la Formation Professionnelle du Rotary Chalon Saint-Vincent continuent à mettre en valeur l’apprentissage

La parlementaire de Saône-et-Loire est une habituée de la cérémonie et sa remarque prenait toute sa signification.

Une soirée riche en temps forts

Durant près de deux heures élèves, parents, invités, organisateurs ont vécu une soirée riche en temps forts. Comme, lorsqu’un des douze lauréats n’a pas hésité à faire un tour de magie à la maire honoraire de Châtenoy-le-Royal. Ou quand un autre lauréat, souffrant de troubles du comportement, a fait état de tous les efforts qu’il avait dû consentir jusqu’à présent, avec l’aide de toute la communauté éducative, pour parvenir au niveau scolaire qui est désormais le sien. Ou encore lorsqu’une impétrante a raconté comment elle réussissait à s’en sortir grâce au Lycée de la Nouvelle Chance. Ou enfin quand un des bénéficiaires a évoqué les compagnons du Devoir et du Tour de France pour parfaire son cursus.

Depuis 2007

Les Trophées de la Formation Professionnelle existe depuis 2007. Ancien président du club service chalonnais, Gérard Morel, également président du Tribunal de Commerce de Chalon, a rappelé les circonstances de la création de cette belle action. « A l’époque, nous présentions les filières professionnelles dans les collèges de Chalon et de sa région à l’aide d’un petit film mais, il faut bien le reconnaître, nous avions du mal à convaincre les jeunes et leurs parents qu’il y avait une autre voie que la voie générale. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre en avant l’apprentissage en créant ces trophées ».

Depuis cette date, comme l’a indiqué son président Michel Baguet, le Rotary Chalon Saint Vincent décerne tous les ans un trophée à deux élèves de six établissements professionnels de la région chalonnaise, à savoir le CIFA Jean Lameloise de Mercurey, le CFAI 21-71 (Centre de formation d’apprentis de l’industrie de Côte d’Or et de Saône-et-Loire), le lycée des Métiers Camille Du Gast et le lycée des Métiers du Bâtiment Thomas Dumorey qui ne font dorénavant plus qu’un, ainsi que le lycée polyvalent Niépce-Balleure et le lycée polyvalent Emiland Gauthey. A l’exception toutefois de 2020 et de 2021, années blanches s’il en est, le Covid-19 étant passé par là...

Le regain d’intérêt pour l’apprentissage

Invité d’honneur, Pascal Gautheron, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropole de Bourgogne, a souligné que les chambres de commerce et d’industrie étaient des acteurs majeurs de la formation en ayant la charge chaque année de quelque 500 000 apprenants, dont 9 500 en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire. Et l’ancien élève de la « Prof » de faire sienne cette parole de l’ancien premier ministre Michel Rocard « Il faut se former toute sa vie », avant d’ajouter « Il faut être fier du chemin qui vous reste à parcourir ».

Auparavant Claude Mennella, ambassadeur de l’Apprentissage pour la région Bourgogne, et lui-même ancien président du Rotary Chalon Saint-Vincent, avait signalé le regain d’intérêt pour l’apprentissage. « Nous devons continuer à encourager les jeunes ».

Prenant à son tour la parole, Gilles Platret, maire de Chalon, a déclaré notamment « Merci aux rotariens qui ne tarissent jamais d’idées pour mettre en avant les valeurs du Rotary », avant de poursuivre « L’apprentissage a enfin retrouvé son attractivité... Dans une vie il faut bien faire mais il faut que cela soit reconnu ». Pour sa part Marie Mercier a fait remarquer « Il faut faire en sorte que nos jeunes soient accompagnés ».

Au nombre des invités figuraient aussi Jean-Michel Morandière, adjoint au maire de Chalon, en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Isabel Paulo, conseillère municipale, déléguée aux actions en direction des jeunes, Patricia Beauvallet, représentant Jean-Philippe Boyer, président de la Chambre des métiers et de l’artisanat de Saône-et-Loire, Pascal Leyes, directeur général de la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropole de Bourgogne, Patricia Baudin, directrice du Centre d’information et d’orientation de Chalon ainsi que François Prot, gouverneur du district 1750 du Rotary International, et Michel Durand, secrétaire, représentant Mireille Fouchecourt, présidente du Rotary Chalon Bourgogne Niépce.

Le palmarès 2022

Cette année, la parité garçons-filles est loin d’être respectée.

CIFA Jean Lameloise : Thomas Duverne, 2e année CAP boucher, et Martin Cottet, 2e année CAP charcutier.

CFAI 21-71 (Centre de formation d’apprentis de l’industrie de Côte d’Or et de Saône-et-Loire) : Gérémy Boivin, 2e année BTS Conception des produits industriels, et Théo Darbot, 2e année BTS Conception des produits industriels.

Lycée des Métiers Du Gast-Dumorey : Sacha Cusin, bac pro technicien menuisier agenceur, Janis Talmot-Guichon, bac pro technicien menuisier agenceur, Kimberley Joly, bac pro maintenance des véhicules automobiles, et Louis Chevillard, bac pro logistique.

Lycée polyvalent Niépce-Balleure : Dorian Krys, seconde bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés, et Corentin Grivaux, terminale bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés.

Lycée Emiland Gauthey : Maxence Fontaine, terminale bac pro Métiers du commerce et de la vente, et Amandine Vernay, terminale bac pro Métiers de l’accueil.

Gabriel-Henri THEULOT