La classe 3e4 du Collège Pasteur primée au Concours national de la Résistance et de la Déportation

Depuis 2019 des élèves du collège Louis Pasteur de Saint-Rémy, à l’initiative de Nicolas Gilares, professeur d’histoire-géographie, et d’Odile Perrotto, professeure de lettres, participent au Concours national de la Résistance et de la Déportation.

Un concours institué en 1961 par le ministre de l’Education nationale Lucien Paye et qui est ouvert aux collégiens de troisième et aux lycéens, dans le but de perpétuer chez les scolaires la mémoire de la Résistance et de la Déportation afin de leur permettre de s’en inspirer et d’en tirer des leçons civiques dans leur vie d’aujourd’hui.

Le grand prix spécial pour « Cyprès de mémoire »

Et tous les ans les collégiens san-rémois y brillent, au point d’être distingués par le jury départemental. En 2022 la classe de 3e4 vient de remporter le grand prix spécial pour son remarquable travail intitulé « Cyprès de mémoire ». Cette année, le thème portait sur « La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les déportations et la fin du IIIe Reich (1944-1945) ».

Les 633 déportés du train 14 166

Après réflexion, les vingt-six élèves et leurs deux enseignants ont choisi de rendre hommage aux 633 déportés du train 14 166, parti de la gare de Lyon Perrache le 11 août 1944 à destination des camps de Natzweiler-Struthof, de Ravensbrück et d’Auschwitz-Birkenau. Et dont la constitution a été l’un des chefs d’accusation retenus contre Klaus Barbie lors de son procès pour crimes contre l’humanité en 1987. Un hommage sous la forme d’un arbre aux 633 branches, dont chacune porte une feuille au creux de laquelle figure la fiche de l’un des déportés. La couleur des feuilles variant selon que la victime était une résistante, un résistant, un enfant ou un juif. Avant l’envoi de leur création au jury départemental, les collégiens ont organisé une cérémonie, au cours de laquelle ils ont lu, à tour de rôle, le nom des 633 déportés. Une cérémonie rappelant le traditionnel hommage rendu chaque année lors du Yom HaShoah aux six millions de Juifs morts durant la Seconde Guerre mondiale.

L’heure des récompenses

Qui dit prix dit récompenses. A la demande du comité d’organisation de Saône-et-Loire, Joëlle Arnoult-Gonot, présidente de la section départementale de l’Association nationale des membres de l’Ordre national du Mérite, Claude Mennella, président, et Gaby Theulot, membre de la commission « Mémoire », sont venus dans l’établissement scolaire san-rémois remettre un diplôme officiel et un livre à chacun des vingt-six lauréats. Il faut savoir que l’Ordre national du Mérite est membre du comité d’organisation de Saône-et-Loire au même titre que des associations telles que la FNDIRP (Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes), l’ANACR (Association nationale des anciens combattants de la Résistance) ou les CVR (Combattant volontaire de la Résistance).

« Vous avez réalisé un travail magistral, dont l’aspect transversal et sortant de l’ordinaire a particulièrement impressionné et ému notre jury » a fait remarquer Claude Mennella tandis que Joëlle Arnoult-Gonot a déploré « Je rencontre souvent au cours de mes déplacements de nombreux jeunes qui travaillent la Mémoire. On n’en parle jamais. Il serait bon que leur remarquable travail soit évoqué et valorisé, par la presse notamment, comme nous le faisons pour vous aujourd’hui ».

Gabriel-Henri THEULOT

Photo : Odile PERROTTO