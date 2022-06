Rémy Rebeyrotte, l'IVG et les Etats-Unis

Communiqué :

La décision de la Cour Suprême américaine sur l'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) et surtout ses conséquences sont gravissimes, pour de nombreuses femmes américaines, pour toutes les femmes du fait du précédent qu'elles créent, pour nous tous qui pensent trop souvent que les Droits et le progrès sont acquis.

A ce propos, voici une nouvelle leçon à tirer: le vote, le choix politique, est fondamental et déterminant.

J'ai trop entendu, encore dans la campagne récente, l'ineptie qui consiste à dire : "mon vote ne sert à rien, il ne changera rien". Et je pense ce matin à cette femme démocrate americaine du Missouri qui, en 2016, un peu mécontente de Barack Obama, n'est pas allé voté pour Hillary Clinton, facilitant l'élection de Donald Trump, en se disant peut-être "ça ne changera rien!". Rien, sauf un President qui nomme des juges ultra-conservateurs a la Cour Suprême qui reviennent sur le droit à l'avortement aux Etats-Unis...eh oui!