Déjà 6 accidents de la circulation ce lundi matin sur les routes de Saône et Loire

Les sapeurs-pompiers de Saône et Loire ont eu fort à faire ce lundi matin. Entre les bachâges de toit et la mise en sécurité de locaux, un certain nombre d'accidents de la route ont eu lieu ce lundi matin. Sur la RCEA, dans le sens Paray-Chalon au niveau de Perrecy, une voiture a perdu le contrôle. Le chauffeur a du être désincarcéré de l'habitacle. A Genelard, quasi simultanément, deux voitures se sont percutées. A Digoin, peu après 9H, une voiture et une camionnette ont eu une collision. A Neuvy-Grandchamp, à 9h, une victime a été prise en charge après un accident de la route. Engin à Saint Martin de Lixy sur la D987, un choc frontal s'est produit entre deux voitures vers 9H30.