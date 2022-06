Collège Saint-Charles : Mise à l’honneur pour les collégiens ayant atteint les championnats nationaux UNSS en aviron et en danse

27 collégiens récompensés

Lundi 27 juin, à partir de 17 heures, sur le site du Collège Saint Dominique, le collège Saint Charles mettait à l'honneur ses élèves ayant atteint les championnats nationaux UNSS en aviron et en danse.

Une cérémonie qui se déroulait en présence d’Anne Million, Proviseur-Adjoint du Collège Saint Dominique et des professeurs d’E.P.S (Education Physique et sportive), Leslie Di Savino en charge de la section UNSS danse, Jean Pierre Boulay, en charge de la section UNSS aviron et de Magali Dumonteil.

Pour information, les 12 danseuses chalonnaises se sont illustrées aux championnats de France de danse UNSS qui se sont déroulés du 17 au 20 mai à Troyes.

Quant à l’équipe de rameuses et rameurs (15 au total), ils se sont illustrés aux championnats de France UNSS d’aviron qui se sont déroulés du 13 au 15 mai à Lissac/Crouze.

Cette cérémonie de remise de médailles s’est déroulée en présence de nombreux parents !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B