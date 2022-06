Le Lions club « Chalon Cercle d'or» a remis un chèque à l'association des chiens guides d'aveugles

Faute d'un nombre d'adhérents suffisant, le Lions club «Chalon Cercle d'or» a décidé de mettre fin à son activité, après 47 années d'existence. Il lui restait alors 17 000 euros en caisse, fruits entre autres des salons automobiles, qu'il a organisés chaque année au mois de mars. Les membres ont décidé d'offrir cette somme à l'association des chiens guides d'aveugles, qu'ils connaissaient déjà pour avoir financé en 2017 l'acquisition d'une chienne labrador par Christelle Vaupré, qui est mal voyante et Déléguée territoriale de l'association pour la Saône et Loire.

Le chèque a été remis par Alain Thouvenot, le Président du club « Chalon Cercle d'or», à Pascal Stauder, le Directeur général de l'association, pour les régions Bourgogne et Rhône-Alpes. Fondée en 1995, l'association des chiens guides d'aveugles fonctionne grâce à l'engagement des familles d'accueil, qui ont en garde les chiens durant leurs deux années de formation, le savoir-faire des professionnels et la générosité des donateurs et légataires, qui financent 80% du fonctionnement de l'association.

Il existe aujourd'hui 62 familles d'accueil sur le territoire Bourgogne et Rhône-Alpes et une famille relais, qui assure la garde du chien, lorsque le maître doit s'absenter. A ce propos, le nombre de chiens augmentant sur le chalonnais, l'association est à la recherche d'une famille relais. Elle recherche aussi un futur maître pour le chien guide, qui sera attribué gratuitement à une personne mal-voyante habitant dans le chalonnais, suite au don que vient de faire le Lions club. Les personnes potentiellement intéressées par ces deux propositions peuvent contacter l'association au 04 74 00 60 11 ou par mail [email protected]

Les chiens qui sont fournis aux personnes déficientes visuelles leur apportent une autonomie, une liberté et une fluidité dans les trajets, nettement supérieure à celle obtenue avec l'usage d'une canne. 80% sont des labradors et 20% des bergers allemands. A l'issue de leur formation, qui dure deux ans, ils sont évalués sur leur obéissance et leur capacité à guider leur maître, sur des parcours urbains et ruraux. Enfin, l'association s'assure qu'il existe une réelle connexion entre le chien et le futur maître, que bien sûr elle formera aussi.

Pour effectuer un don, qui donnera droit à une réduction d'impôts conformément à la réglementation en vigueur. ou pour tout renseignement sur l'association des chiens guides d'aveugles :