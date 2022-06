La Saône et Loire à nouveau placée en alerte orange aux orages

En fin de nuit de mercredi à jeudi, des précipitations modérées accompagnées de rares coups de tonnerre abordent la Saône-et-Loire par la Loire et l'Allier. Sur les autres départements placés en vigilance orange le temps est calme et sec.

Evolution prévue

En cours d'après-midi de jeudi des orages éclatent. Dans un premier temps ils sont localisés et accompagnés de rafales de vent pouvant atteindre 60 à 70 km/h, de fortes pluies (10 à 15 litres par mètre carré en peu de temps), d'un peu de grêle et de foudre.

Entre le milieu d'après-midi, la soirée et le tout début de nuit de jeudi à vendredi, les orages se généralisent et deviennent parfois violents. On attend :

- des chutes de grêle

- de fortes intensités de pluies (parfois 20 à 30 litres par mètre carré en moins d'une heure, et jusqu'à 40 voire 50 litres par mètre carré sur la totalité de l'épisode en cas de succession de plusieurs orages)

- des rafales de vent de l'ordre de 80 à 100 km/h

- une forte activité électrique (foudre)

A noter que les départements limitrophes à ceux placés en vigilance orange (la Haute-Saône, l'est de la Lorraine, le Bas-Rhin) peuvent également être concernés par des phénomènes orageux virulents.

Les orages s'évacuent en début de nuit de jeudi à vendredi par les frontières de l'est et les frontières nord.