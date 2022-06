AVIS DE DECES - Madame Suzanne TOUSCO née BON

CHALON-SUR-SAÔNE



Anne et Dominique ROUSSEL,

Silvio et Françoise TOUSCO,

ses enfants, gendre

et belle-fille ;

Loïc, Gael, Perrine, Tommy, Jane et Emmanuelle

ses petits-enfants ;

et ses arrière-petits-enfants,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Suzanne TOUSCO

née BON

survenu le 28 juin 2022,

à l'âge de 96 ans.

Ses obsèques auront lieu le lundi 4 juillet 2022, à 13 heures, au Crématorium de Crissey (71530).

La défunte repose à la chambre funéraire, 64 A route d'Autun 71640 Dracy-le-Fort, à compter du 1er juillet.

La famille remercie le personnel de KORIAN, VILLA PAPYRI qui l'a accompagnée, pour sa gentillesse et son dévouement.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.