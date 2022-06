AVIS DE DECES - Monsieur Clément FABRIZIO

FRAGNES-LA LOYÈRE



Joseph et Véronique,

ses parents ;

Damien et Océane,

son frère et sa belle-sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Clément FABRIZIO

survenu le 28 juin 2022, à l'âge de 22 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 2 juillet 2022, à 10h30, en l'église de Fragnes-La-Loyère.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.