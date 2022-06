AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Pierre BORLOT

SAINT-LOUP-DE-VARENNES



Ghislaine, son épouse ;

Olivier et Delphine,

Jean-Baptiste et Carole,

ses enfants ;

Lola, Enzo, Lauryne et Loane,

ses petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jean-Pierre BORLOT

survenu à l'âge de 70 ans.

Selon ses volontés ses obsèques ont été célébrées dans l'intimité familiale.