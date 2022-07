À Chalon-sur-Saône, le 7ème Conseil municipal des enfants fait le bilan

À l'occasion de la dernière réunion plénière du 7ème Conseil municipal des enfants (CME) pour l'année scolaire, ce mercredi 29 juin, les jeunes élus, dont la moitié achève son mandat, ont fait le bilan de leurs actions, sous la houlette de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Valérie Maurer, adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, et Bénédicte Mosnier, adjointe au maire en charge de la culture.

Ces 37 jeunes, tous scolarisés en classe de CM1 et CM2, sont issus des 21 écoles élémentaires publiques ou privées de Chalon-sur-Saône.

La durée du mandat du Conseil municipal des enfants est d'un an, sur la base du calendrier scolaire (de novembre 2021 à juin 2022).

S'ils remplissent toujours les conditions de désignation et en émettent le souhait au terme de leur mandat, les membres du CME pourront se représenter.

Le CME a pour mission de proposer un lieu de rencontre et de dialogue entre la municipalité et les enfants de la ville. Il permettra aux enfants d'être sensibilisés à la citoyenneté et aux valeurs démocratiques, mais aussi d'être force de proposition, notamment en participant à des réflexions proposées par la Ville et en s'investissant dans des projets citoyens. Dans ce cadre, le CME est composé de différentes commissions aux seins desquelles les enfants seront répartis selon les thématiques de leur choix (environ cinq réunions par commission sur le temps périscolaire).

Cette dernière réunion plénière fut aussi l'occasion pour le maire de féliciter ces enfants pour leur engagement, un des premiers jalons vers une démocratie locale renforcée.

Quatre thématiques ont été proposées pour le mandat 2021-2022 :

➤ Atelier N°1 «Environnement/Biodiversité» : création d'un jardin des parfums avec une colonne végétale au Carmel, en partenariat avec le Service des Espaces Verts.

➤ Atelier N°2 «Culture et intergénérationnel» : en partenariat avec la Maison des Séniors, ateliers de théâtre d'improvisation pour créer du lien entre les générations et organisation d'ue représentation à l'issue de l'année, supervisé par un artiste local.

➤ Atelier N°3 «Solidarité» : découverte des locaux et du travail des membres de la Croix Rouge Française à Chalon-sur-Saône avec la possibilité de participer à des actions sur le terrain en lien avec les bénévoles de l'association.

➤ Atelier N°4 «Archives» : réalisation d'un livret historique sur la ville de Chalon-sur-Saône en lien avec le Service Archives.

Une dernière séance plénière d'installation un peu spéciale car en son centre trônait encore la maquette de la ville en 1500.

Étaient également présents, Philippe Riegel, vice-président et directeur de l'action sociale de la Croix Rouge Française, Karine Michaudet, Pauline Blazy, Maud Bony et Emmanuel Sarre (Service Démocratie Locale), Bruno Cottier (Service Espaces Verts), Estelle François et Christelle Deswartvaegher (Service Archives) et Florence Lombard (Service Vie Scolaire).

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati