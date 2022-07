Inauguration du nouveau Carrefour City Boulevard de la République à Chalon-sur-Saône

Le clin d’œil info-chalon.com

Jeudi à partir de 18 heures 30, se déroulait à l’angle de la rue Denon et du Boulevard de la République à Chalon-sur-Saône (anciennement magasin Burton), l’inauguration d’un nouveau magasin d’alimentation ‘Carrefour City’ qui va ouvrir ses portes officiellement ce vendredi matin à 7 heures.

Dans une surface aménagée de plus de 268 M2, cette inauguration se déroulait en présence de Coralie Stryjek, Gérante du magasin et de celui de la rue au change, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, de Véronique Avon, Conseillère Municipale, Déléguée à l’animation commerciale et de nombreux invités et de Mathieu et Marie Hélène Moreau, les gérants de la société traiteur Moreau rue Général Leclerc ...

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B