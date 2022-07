Le 2ème festival photos à Fragnes La Loyère, c’est aussi dimanche 3 juillet de 10h00 à 18h00 salle du bicentenaire, lundi 04 et mardi 05 juillet de 17h00 à 20h00

Tout est parti, il y a 3 ans, par un concours photos lancé dans la commune en direction des habitants, jeunes et adultes. De ce concours il en a résulté un projet plus ambitieux, celui de monter un festival photos. Une réussite totale en 2019 et puis la crise sanitaire a tout changé. 2020, 2021 rien n’a été possible mais 2022 a vu renaitre le festival. Cette édition 2022 se tient depuis vendredi 1er juillet et se poursuivra jusqu’à dimanche de 10h00 à 18h00, plus lundi soir 04 et mardi soir 05 juillet de 17h00 à 20h00.

Le concours 2022 avait pour thème "l’eau dans notre commune", lancé en septembre 2021 17 adultes et 5 enfants ont participé et réalisé de nombreuses photos, 50 d’entre elles ont fait l’objet d’une première sélection. 2 clubs photos participent à l’exposition, le photoclub creusotin présente une série de photos sur la vie au Creusot, photos en noir et blanc, des photos plus insolites et les photos prises de l’espace par Thomas Pesquet, le club l’Œil de Lux présente des photos nature.

Dès vendredi avec des visites organisées pour les écoles, ce n’est pas moins de 150 élèves qui ont visité l’exposition.

Ce samedi 2 juillet, Alain Gaudray maire de la commune a reçu pour le vernissage de l’exposition Marie Mercier sénatrice, Thierry Martinet président du club creusotin, Claude Chevrey président de l’œil de Lux, Michel Bonnotte président du comité départemental des sociétés photographiques de S&L, Jean-Pierre Martel, président de l’association "CECIL" le musée Kodak, ancien directeur de l'usine Kodak et Jean-Claude Mallet du Creusot, les élus et les bénévoles qui ont préparé l’expo ainsi que du public. Le maire de la commune a fait une visite commentée aux invités, ensuite chacune des personnalités s’est exprimée, n’oubliant pas de remercier les personnes qui sont à l’origine de cette exposition et les photographes pour la qualité des clichés.

Patricia Roesler adjointe a donné des explications sur les modalités du concours, concours ouvert à tous dont 3 jeunes et 3 adultes ont été récompensés par un jury qui s’est réuni le 23 juin. Sur les 50 photos, 3 photos prises par des jeunes et 3 par des adultes ont été primées.

Pour les juniors

Lola a reçu le 3ème prix,

Manon a reçu le 2ème prix

Lilou a reçu le 1er prix.

Pour les adultes,

Michel Bonnotte a reçu le 3ème prix,

Christian Baron (absent) a reçu le 2ème prix

Raymond Gaborit a reçu le 1er prix

Un petit cadeau de Monsieur le maire Alain Gaudray à madame la sénatrice Marie Mercier pour la remercier de sa fidélité à la commune et en souvenir de sa première visite "il y a quelques années".

Monsieur le maire a ensuite invité toutes les personnes présentes à venir prendre le verre de l’amitié.

C.Cléaux