Fin des dernières vendanges du festival des Musicaves.

Cette émotion a tout d'abord été générée par la très belle interprétation du Trio Zadig de deux œuvres, arrangées pour trio par Camille Saint Saens. Tout d'abord, les Pièces de clavecin en concert de Rameau et le poème symphonique Orphée de Liszt, qui ont été suivies de l’émouvant trio opus 8 de Brahms, œuvre d’une pulsion incertaine de jeunesse, réécrite quarante ans plus tard dans les cicatrices et sanglots.

Les Zadig, dont c'était la première participation aux Musicaves, ont captivé l'auditoire par leur authenticité, leur virtuosité sans faille, un enthousiasme irrésistible et une pointe d'humour. Le tout dans le cadre somptueux et rafraîchissant du Domaine Besson, qui est venu renforcer l'émotion du moment. Car c'était hier matin les dernières notes jouées dans le cadre des Musicaves, dont l'équipe a souhaité en mars 2022 mettre fin à « une belle aventure humaine, musicale et bachique, qui aura duré 25 ans, avec de grandes émotions et de la camaraderie. ».

Et pour rester fidèle jusqu'au bout à son ADN, l'équipe des Musicaves a souhaité accompagner cette fin de vendanges par une dernière dégustation de crus givrotins, offerts par les viticulteurs, qui ont toujours soutenu le festival.