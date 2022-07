Samedi, c'était la fête à l'école Le Devoir (2/2)

De 9 heures à 13 heures, la cour de l'école Le Devoir s'était bel et bien grimée en petite kermesse, pour sa fête ce samedi 2 juillet, une cérémonie de passage du CM2 à la 6ème a également eu lieu.

Mais avant cela, les élèves ont chanté dans la langue de Shakespeare, sous la houlette de Miss Fabienne et Miss Wendy, sous le podium couvert gracieusement mis à disposition par la Ville.

Le même chant que celui entonné lors de la journée britannique du 4 juin dernier. D'ailleurs, ces élèves préparent tous leur examen starters Cambridge young Leaners.

N'oublions pas que l'anglais enseigné dès la maternelle et le partenariat avec l'Université de Cambridge font partie des pôles d'excellence de cette école privée qui compte 17 classes pour plus de 410 élèves.

Tour à tour, Christelle Remond, la directrice de l'école, Jean-Michel Morandière, adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Philippe Gonin, directeur de tutuelle départemental du groupement scolaire OGEC et directeur diocésain de l'Enseignement Catholique de Saône-et-Loire, et Ludovic Dugenest, président de l'association des parents d'élèves de l'établissement, ont pris la parole, en présence de nombreux enseignants et d'Yvette Michelin, la présidente du Comité de quartier Saint-Jean-des-Vignes.

L'occasion ensuite pour le corps enseignant et l'association de parents d'élèves de remettre à chacun des 50 élèves de CM2 de la promotion 2021-2022 un yearbook*.

Des roses ont été remises par les deux délégués du Conseil municipal des enfants (CME), André Dugenest pour les CM1, et Côme Longinotto pour les CM2.

Le président de l'association des parents d'élèves remercie Charline Perreira, la présidente de l'APEL de Saône-et-Loire qui a œuvré au financement du yearbook et les 59 personnes qui se sont portées volontaires pour apporter leur collaboration faire de ce samedi une magnifique fête de l'école.

* Album de promotion recensant les principaux événements de l'année passée d'une école ainsi que les photos et noms des élèves.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati