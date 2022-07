Le 16 et 17 juillet, Chalon-sur-Saône organisera le 20ème Championnat de France de pétanque triplette feminine, venez nombreux!

Découvrez la conference de presse de cet événement qui concernera 228 triplettes féminines presentes dont les championnes de France en titre Mouna Beji, Ludivine D’Isidoro et Charlotte Darodes et les finalistes Angélique Colombet, Charlotte Roux et Audrey Bandiera.

Lundi 4 juillet à 14h, au stade Léo Lagrange (‘Ferme Paroche /Route de Demingny) à Chalon-sur-Saône, se tenait la conférence de presse du Championnat de France de Triplette féminin qui aura lieu à Chalon les 9 et 10 juillet prochains au stade Léo Lagrange sur le grand parking de la Route de Demingny).

Une conference de presse qui se déroulait en présence de Robert Dutronc, Président du Comité de Saône-et-Loire et Président du Comité Régional de Bourgogne Franche-Comté de Pétanque et Jeu Provencal, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, des Conseillers Municipaux Fabrice Faradji, Délégué aux sports et aux grands équipements sportifs, de Bruno Rochette, Délégué aux sports et aux relations avec les bénévoles associatifs et de Gilles Vechambre, Directeur des sports de la ville de Chalon et du Grand Chalon.

Extraits des différents discours prononcés :

Robert Dutronc : «Au niveau de la Région Bourgogne Franche-Comté et de la Saône-et-Loire, on est très très contents d’organiser ce championnat de France féminin parce que trop souvent, on oublie un petit peu les filles dans le sport. C’est vrai qu’aujourd’hui, on veut donner beaucoup d’importance à la féminité dans la pétanque car on veut que les femmes soient reconnues comme elles le doivent. Nous avons fait beaucoup de choses dans ce sens sur le département, d’ailleurs nous venons d’organiser un marathon pétanque féminin, il n’y a pas très longtemps le 17 et 18 juin à Cluny. Pour l’événement des championnats de France, nous avons sollicités la Mairie de Chalon et le Grand Chalon pour nous aider sur l’organisation, donc nous sommes aujourd’hui prêts au niveau du dispositif de préparation [...] Il faut savoir aussi que cela demande un gros investissement au niveau des bénévoles avec la présence de 50 d’entre eux et je tiens d’ailleurs à les remercier de leur engagement […] Cette année, nous avons la chance de mettre les filles à l’honneur, ces dames seront à l’honneur le 16 et 17 juillet à Chalon et ce que l’on souhaite, c’est de réaliser un très beau Championnat de France, que de nombreuses personnes viennent les encourager et que cet événement soit une grande réussite. Un événement qui concerne uniquement des triplettes féminines, soit 128 équipes qui vont s’affronter sur les 64 terrains chalonnais mis en place à leur disposition [...] Pour nous, c’est une compétition importante sur la Saône-et-Loire car nous avons 1023 filles licenciées. Actuellement pour le département nous sommes à 3530 licenciés alors que nous étions plus de 4000 avant la Covid de 2019 soit un tiers de féminines [...] Nous sommes également très contents d’avoir le soutien de la Région Bourgogne Franche-Comté et de toutes les structures qui la composent dans le monde sportif et ceci grâce à notre Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif B.F.C , Chrystel Marcantognini qui fait un travail remarquable et avec qui j’aime travailler car nous faisons toujours du bon boulot ensemble et qui est très présente à nos côtés […] Il faut savoir aussi que toutes les filles qui vont venir disputer cette compétition sont soient championnes de leur département ou championnes de leur Région donc des joueuses de très haut niveau. Je vous remercie ! ».

Une question info-chalon au Président : Comment cette haute compétition de pétanque française est-elle arrivée à Chalon-sur-Saône ?

R.D : « Pourquoi ce Championnat de France de triplette pétanque féminine arrive à chalon ? Parce qu’il y a 3 ans maintenant, nous avions demandé à la Fédération Française d’avoir à organiser ce type de championnat à savoir le triplette féminin. Après c’est la Fédération qui décide mais nous avons eu la chance l’année dernière d’avoir à nos côtés lors du National de pétanque le président de la Fédération Française qui a vu le savoir faire chalonnais sur la situation des terrains, l’organisation, l’espace dédié aux boulistes… et le lundi suivant, il était convaincu de ce qu’il avait vu! Il nous confirmait donc que ce serait la ville de Chalon qui aurait le futur championnat de France Féminin ! ».

Dominique Melin ajoutait : « C’est vrai qu’il y a une très bonne collaboration entre le Comité et le Service des Sports de la ville de Chalon, comme dernièrement avec le sport Boule et cette grosse compétition de boules lyonnaises qui s’est déroulée au stade Garibaldi où nous avons recueilli que des compliments des joueurs et des organisateurs sur le travail du service des sports, bons terrains, bonne organisation etc. Il ne faut pas non plus oublier qu’on est labellisés terre de jeu 2024 et Ville Européenne du Sport, il faut donc faire fructifier tous ces titres que nous avons eu et d’ailleurs on fait tout pour que Chalon retrouve de plus en plus de championnats de France. Une volonté qui s’inscrit également dans la politique du Grand Chalon afin de faire partager la richesse de notre territoire ! ».

Fabrice Faradji soulignait : « Ici, à Chalon, il y a un vrai savoir faire autant des services de la ville que du Comité, concernant les infrastructures, l’emplacement, l’Hôtellerie… afin de recevoir au mieux tous les champions. Et puis, il y aussi une vraie volonté politique menée par le Maire Gilles Platret, qui est très favorable aux compétitions nationales et internationales à Chalon ! ».

Enfin, souhaitons bonne chance aux quatre équipes locales qui défendront les couleurs de notre Département et de notre Région : Les équipes CD 74 et CD 75 Elodie Michel, Laura Bollot, Sabrina Coulon et Laurence Petit, Martine Dubois et clémentine Schmitt. Les équipes B-F-C 113 et 114 Mélanie Veaux, Corinne Veaux, Fanny Veaux et Sabrina Binda, Malhaury Perrin et Candice Couderc.

Pour information : Ce sont environ 2300 mètres carré de terrain qui seront mis à disposition soit 64 terrains qui seront praticables à partir du 14 juillet , plus un village comprenant plusieurs surfaces de ventes liées au sport boules mais aussi service de restauration…

Enfin le vendredi 15 juillet : de 14 heures 30 à 19 heures les 228 équipes convoquées se succéderont pour l’inscription, à 19 heures 30 une réception officielle sera offerte par le Comité de Saône-et-Loire.

Le Samedi 16 juillet à partir de 8 heures aura lieu le début de la compétition et après le repas du midi reprise à partir de 14 heures avec les premiers 16ème de finale

Dimanche 17 juillet à 8 heures aura lieu les ¼ de finales et à partir de 14 heures les demi-finales, la présentation des finalistes et la finale pour terminer par la cérémonie protocolaires et la remise des récompenses.

J.P.B