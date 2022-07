Les chercheurs du Laboratoire Interdisciplinaire de Carnot Bourgogne de l’I.U.T et de la Région viennent s’initier au sport boule au club de la Boule d’Or Chalonnaise

Le clin d’œil info-chalon.com

En partenariat avec l’I.U.T de Chalon-sur-Saône, qui regroupe des chercheurs sur le secteur matériaux et le nucléaire, appartenant au Laboratoire Interdisciplinaire de Carnot Bourgogne de Dijon, 18 chercheurs de la Région (venant de Sevenans de territoire de Belfort, du Creusot, de Dijon…) avaient organisé un regroupement sur le site délocalisé de Chalon-sur-Saône.

A cette occasion et durant l’après-midi, les chercheurs ont été initiés au sport de la Boule Lyonnaise avec le club de la Boule d’Or Chalonnaise. Une rencontre entre les chercheurs et les licenciés du club bouliste qui s’est déroulée dans une grande fraternité et qui a permis de promouvoir ce sport à la plus grande joie des participants.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B