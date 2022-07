Fontaines : Derniers mètres du chantier de rénovation du réseau d’eau potable.

Cette dernière partie de travaux annonce la fin de la 4ème tranche de rénovation des conduites d’eau potable engagée par le Grand Chalon. La nouvelle conduite relie la station de Crissey au château d’eau St Hilaire au-dessus de Fontaines soit environ 13 km. Elle passe par SaôneOr, Fragnes et d’autres communes et va desservir en eau la vallée des Vaux, Rully, Virey, etc... Le chantier a débuté en mars 2021 sur la commune de Fontaines et devrait être terminé d’ici fin juillet ; en 2023 sera réalisée une petite portion sur Farges les Chalon.

Sur la commune de Fontaines les 670 m linéaire de conduite en diamètre 350 mm et les 22 branchements à reprendre, représentent un investissement de 350 000 € TTC pris en charge par le Grand Chalon. Les travaux de rénovation globale de cette conduite ont débuté en 2014.

Une réunion d’avancement de travaux a été faite sur place aux abords du pont avec Sébastien Martin président du Grand Chalon, Hélène Gerber du Grand Chalon, Nelly Meunier-Chanut maire de Fontaines, Jean-Claude Bos 1er adjoint, Bastien Derbecq d’ARTELIA (maitre d’œuvre), Marc Labulle pour le suivi GEMAPI, Frédéric Jacquet et Cédric Galet de DBTP.

C.Cléaux