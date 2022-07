Présentation officielle de l’Ados Challenge Aventure regroupant des jeunes de St Rémy, Châtenoy le Royal, Champforgeuil et Saône Doubs Bresse.

L’Ados Challenge Aventure est piloté par la ville de St Rémy et a été subventionné par le Grand Chalon dans le cadre du contrat de ville à hauteur de 8900 € sur un budget total de 10708 €. Agnès Marmillon de St Rémy est la coordinatrice du projet.

Les 47 jeunes vont se retrouver pour des épreuves sportives qui vont durer du 26 au 29 juillet dans une région bien connue pour sa rigueur hivernale, mais pas de crainte en cette période estivale, ils ne devraient pas avoir froid pour les épreuves de biathlon comprenant du tir à l’arc et de la course, de la rando et de la maniabilité de VTT.

Les jeunes seront encadrés par 9 animateurs et animatrices des différents centres d’animations a annoncé Florence Plissonnier dans son discours de bienvenue pour ces épreuves. Elle a précisé que c’était la phase 2 du Challenge, la phase 1 a été l’entrainement au printemps.

Les jeunes présents, les animateurs et animatrices des 4 centres de loisirs ont regardé une projection sur le projet, projection qui a été suivie d’un verre de l’amitié.

C.Cléaux