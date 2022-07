Deux virtuoses, Nathan Mierdl et Ilan Zajtmann pour un concert unique en l’église Saint Just de Fontaines.

Un concert au profit de la restauration de l’église Saint Just de Fontaines donné par le duo Nathan Mierdl au violon et Ilan Zajtmann au piano.

Dimanche 3 juillet, les Amis de l’Eglise Saint Just ont réuni deux jeunes virtuoses pour un concert d’exception en l’église St Just de Fontaines. L’église de plus de 700 ans a accueilli un peu plus de 130 personnes pour ce concert consacré à Ravel, Beethoven, Schumann et Bartok. Les deux virtuoses ont débuté ce concert par la sonate N°1 « Posthume » de Maurice Ravel. Il s’en est suivi de la sonate pour violon et piano N°10 en sol Majeur, op 96 de Ludwig Van Beethoven, sonate composée en 1812. Beethoven la publia en 1816 et la dédia à l’Archiduc Rodolphe.

Une première partie haute en couleur musicale dans un échange somptueux entre le violon et le piano.

Un entracte pour permettre aux personnes présentes et aux musiciens de se désaltérer puis une deuxième partie de concert consacrée à Robert Schumann avec la sonate N° 2, op 121, composée en octobre et novembre 1851 et dédiée au violoniste Ferdinand David. En final de ce concert ils ont interprété la Rhapsodie N°1 de Bela Bartok.

Une succession d’œuvres qui a rempli cette église de musique et qui a entièrement conquis l’auditoire. Le public a fait une véritable ovation aux deux jeunes virtuoses qui n’ont pas hésité à interpréter un autre morceau lors du rappel par les auditeurs.

Comme l'a rappelé Laurent Demouron président de l'association, les bénéfices vont permettre aux bénévoles de l’association d’en remettre une partie à la Fondation du patrimoine, Fondation qui aide au financement de la restauration de l’église de la fin du XIIème siècle de la commune de Fontaines.

C.Cléaux