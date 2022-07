Bluffante, percutante, engageante, telle fut Zaz aux Nuits Bressanes

Une vitalité hors du commun, et des exhortations en pagaille

Le premier coucou adressé à son public l’a été à son insu, puisque la très expressive Zaz, attendue en toute logique sur son écrin surélevé, aura en réalité été dépêché au beau milieu de ses ouailles, garantissant ainsi l’effet de surprise ! Un bon point d’emblée de par cette proximité à même de générer un élan participatif. Et la suite fut d’un tonneau identique. Bondissante, entraînante, l’artiste avait de l’énergie à revendre et de la joie de vivre à répandre. Elle a donné à voir et à entendre, communiquant un formidable allant à qui voulait bien entrer robustement en symbiose avec elle. A fortiori lorsque la teneur de ses chansons faisait sauter les verrous d’une très relative posture statique. Et les personnes pleinement consentantes de se lancer dans le tourbillon en ne s’appartenant quasiment plus. La mayonnaise a pris et n’est jamais tombée. Bref, en un mot comme en cent, là où la tornade Zaz passe, l’herbe de l’antre d’habitude affectée aux footballeurs ne repousse plus…

Des paroles explicites

En diffusant les titres « Imagine », « Si jamais j’oublie », « De couleurs vives », « Et le reste », « On s’en remet jamais », « La fée », « Tout là-haut »…les prétextes pour faire la chasse à l’insipidité ont été légion, car à aucun moment Zaz chante pour ne rien dire. Et Quand l’envie cède le pas au besoin viscéral du balancement, elle le concrétise par l’intermédiaire de « Les passants » ou de la reprise de Maurice Chevalier « Paris sera toujours Paris ». Du swing à gogo ! « Je veux » ne pouvait pour sa part tomber aux oubliettes, mais est venu se rappeler au bon souvenir de tous. Un supplément d’âme toujours bienvenu ! Et puisque l’on touche à l’impalpable, comme si cela ne suffisait pas, il faut savoir que Zaz a plus d’une fois dégainé un message humaniste au cours de l’intervalle laissé libre par ses chansons, incitant les uns et les autres à davantage d’amour, de compréhension, de respect. Ainsi soit-il !

Michel Poiriault

