Les apéros-jeux c’est tous les mardis de l’été au jardin récréatif de Chagny !

Le jardin récréatif propose initialement des animations pour les enfants de 6 à 16 ans, notamment en collaboration avec les écoles chagnotines au sein du « club nature » les mardis après midi et mercredis matins.

Les enfants peuvent découvrir différents types d’activité notamment le bricolage en plein air.



Il est également possible de privatiser l’endroit pour un anniversaire un mercredi après-midi ou pour tout autre événement privé.

C’est Nadège, présidente de l’association et gérante de l’entreprise « L’atypique » (conception d’animations pour particuliers et professionnels) qui anime les différents événements au sein du jardin.



Elle a récemment organisé un concert gratuit avec l’artiste Julien Curveur,

« Les gens ont tellement aimé l’ambiance que l’idée nous est venu d’organiser des soirées d’été où petits et grands pourraient profiter de l’âme si apaisante du jardin récréatif » a t-elle confié à info Chalon.

C’est donc comme ça que les mardis apéro-jeux ont vu le jour !

Au programme de ces soirées, jeux de société pour petits et grands, jeux en bois, parcours de motricité etc. et bien sûr « l’apéro » grâce à la buvette tenue par Nadège !

« Le but c’est de partager un moment convivial, en plein air, en se recentrant sur l’essentiel » indique t-elle, ravie de cette première soirée où l’affluence a été de mise.

En effet, c’est au total plus d’une trentaine de personnes qui ont fait le déplacement pour se relaxer au sein du beau jardin circulaire, en plein cœur de la ville de Chagny, ce mardi soir.

Une buvette est donc à disposition sur place et le foodtruck « Le truck du coin » est présent sur le parking à côté du jardin pour permettre une offre de restauration, avec des burgers faits maison élaborés avec des produits frais et privilégiants le circuit court.

Il y avait comme un air de fête de famille ce mardi soir au jardin récréatif !

Marion, venue avec toute une tablée d’amis, a indiqué : « on était déjà venus au concert la dernière fois et on a tellement aimé l’atmosphère du jardin récréatif que nous avons renouvelé l’expérience ce soir avec les apéro-jeux ».

« On ne se soucie pas des enfants, au vu de la disposition du jardin on peut les regarder jouer tout en profitant de l’apéro »

« On ne s’attendait vraiment pas à ça, on avait vu l’affiche sur les réseaux sociaux donc on a curieusement voulu venir voir et on n’est vraiment subjugués par le côté bucolique de cet endroit » ont tour à tour confiés les participants.

Les apéros-jeux du mardi c’est donc chaque mardi de l’été de 18h à 21h au jardin récréatif de Chagny situé au 1 rue des ponts !

Renseignements et réservations au 06.50.46.31.17

Entrée libre et gratuite, consommation sur place



Amandine Cerrone