AVIS DE DECES - Monsieur Jean PETIOT

CHALON-SUR-SAÔNE



Mireille, son épouse ;

Solange, sa sœur ;

ses neveux et nièces ;

son beau-frère

et ses belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille

et amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean PETIOT

à l'âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 13 juillet 2022 à 14h30 en l'église Saint-Cosme de Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles uniquement. Pas de plaques.

Jean repose à la chambre funéraire Rolet avenue Boucicaut de Chalon-sur-Saône.