GOLF -  Coupe Century 21 : Thibault Bouyssou et Richard Fourneret à l’honneur

La coupe Century 21 est une épreuve qui réussit assez bien à Gérard Cour. Le double vainqueur de 2018 et de 2021 est monté encore une fois sur le podium de la compétition, organisée depuis maintenant plus d’une décennie par l’agence Century 21 Immobilière Jaurès, actuellement dirigée par Sylvain et Caroline Loiseau. Mais cette année il a dû se contenter de la troisième marche, logiquement devancé par Thibault Bouyssou et Richard Fourneret. Le premier nommé s’adjugeant le brut et le second finissant premier en net.

Il a fait chaud, très chaud...

Les deux joueurs étant à créditer d’une partie relativement moyenne, eu égard à leurs performances habituelles. Mais ils avaient, comme d’ailleurs tous les autres participants, une bonne excuse. Ce jour-là, il faisait très chaud, pour ne pas dire très très chaud et c’était vraiment un temps à ne pas mettre un golfeur dehors, si ce n’est avec des bouteilles d’eau...

Une chaleur qui n’a pas empêché une cinquantaine de joueurs de se retrouver sur les greens du Golf de la Roseraie. Parmi lesquels deux jeunes golfeurs guyanais de Kourou, venus en métropole pour les vacances. L’un d’entre eux Warren Campbell s’étant même illustré en dominant le concours de drive masculin avec un coup à 306 m, le concours féminin étant gagné par Cécile Deguin avec un coup à 268 m. Un concours d’approche était également organisé au trou n°12 et c’est Faustine Planté, élève de l’école de golf, qui s’est montré la meilleure avec une distance de 0,14 m du mât.

Un beau « classico »...

Comme lors des précédentes éditions Sylvain et Caroline Loiseau avaient bien fait les choses pour que ce « classique » du calendrier golfique chalonnais soit placé à nouveau sous le signe du succès. C’est ainsi qu’outre l’habituelle dotation et la non moins habituelle « pause du 9 », sans oublier le traditionnel cocktail final, auquel assistait Carl Fraselle, président de l’AS Golf, un tirage au sort a permis à Arnaud Vitton de remporter un repas avec la personne de son choix au restaurant triplement étoilé Lameloise à Chagny. Bon appétit !

Les résultats

1re série dames : brut : 1. Lucie Martino (Chalon) 23 ; net : 1. Lucie Martino (Chalon) 37.

2e série dames : brut : 1. Françoise Lartaud (Chalon) 12 ; net : 1. Françoise Lartaud (Chalon) 34.

3e série dames : brut : 1. Faustine Planté (Chalon) 8 ; net : 1. Virginie Planté (Chalon) 37.

1re série messieurs : brut : 1. Thibault Bouyssou (Chalon) 21, 2. Richard Fourneret (Chalon) 21 ; net : 1. Richard Fourneret (Chalon) 31, 2. Thibault Bouyssou (Chalon) 30.

2e série messieurs : brut : 1. Alain Wavrant (Chalon) 25 ; net : 1. Léandre Planté (Chalon) 42, 2. Jean-François Vaillant (Chalon) 39, 3. Alain Wavrant (Chalon) 39, 4. Jean-Luc Lartaud (Chalon) 38, 5. Arnaud Vitton (Chalon) 37.

3e série messieurs : brut : 1. Louis Fourneret (Chalon) 15 ; net : 1. Louis Fourneret (Chalon) 46, 2. Daniel Testart (Chalon) 39.

4e série messieurs : brut : 1. Victor Rocha (Chalon) 8 ; net : 1. Victor Rocha (Chalon) 55.

Gabriel-Henri THEULOT