Rully, Inauguration de la salle des Fêtes.

Les halles construites en 1870 pour y recevoir les marchés et foires se voient dotées au fil du temps de murs, puis un peu abandonnées, elles se dégradent pour être réhabilitées dans les années 1925 en salle des fêtes qui sera utilisée par les associations, pour des réunions,…

En 2017, une étude de faisabilité de rénovation est lancée par la municipalité, étude réalisée par l’agence technique départementale. En janvier 2019 par délibération du conseil municipal la rénovation est votée. 11 architectes ont déposé une candidature. Sylvie Trapon, Frédéric Campos, Michel Gautheron et François Lotteau président de l’association les amis de Rully en retiendront trois.

Les travaux étant terminés, une inauguration officielle a eu lieu le jeudi 30 juin par Sylvie Trapon maire de la commune en présence de Marie Mercier sénatrice, Jérôme Durain sénateur, André Accary président du département de S&L, Olivier Tainturier sous-préfet de Chalon sur Saône, de quelques maires des communes voisines et de représentants des associations.

Madame le maire de Rully a conté, dans son discours, l’histoire de cette salle de son origine en1870 jusqu’à nos jours. La rénovation d’un montant de 850 000 € a été en partie subventionnée à hauteur de 60%. Madame le maire a ensuite donné la parole aux personnes représentant les diverses instances. Jérôme Durain très attaché à la qualité énergétique, André Accary a fait part lui aussi de la nécessité d’adapter les normes et de répondre aux aléas climatiques. Marie Mercier a fait allusion aux magnifiques photos exposées contre les murs de la salle, elle a dit : « la photo rend l’éphémère inoubliable, elle est le lien entre le passé et l’avenir », Monsieur le sous-préfet était ravi d’être à cette inauguration et a rappelé que l’état avait subventionné une partie du projet.

La salle, à laquelle 3 arches ont été rouvertes et la charpente rendue visible en partie, est le témoignage de l’intérêt de préserver le patrimoine, elle sera destinée aux activités d’associations, aux réunions, déroulement d’élections, d’évènements mondains…

C.Cléaux