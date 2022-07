Trois feux de presse agricole en Saône et Loire ce mardi après-midi

A Fley, à La Charmée ou encore à Marcilly la Gueurce à côté de Charolles, ce sont trois incendies liés aux moissons qui ont été recensés ce mardi après-midi en Saône et Loire. A Fley, le feu est parti de la presse avant de s'étendre aux champs moissonnés. Des similitudes à La Charmée et à Marcilly la Gueurce où 23 sapeurs-pompiers ont été engagés et 6 véhicules.