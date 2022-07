Quand André Accary s'en prend aux "fous furieux"

Invité à s'exprimer par Sébastien Martin, dans le cadre du repas champêtre organisé par l'association Territoires et Perspectives, André Accary a dressé un bilan sans concession sur ces derniers mois politiques. "On est très loin des débats de fonds dont la France et les Français ont besoin. On est que sur l'image. C'est à dégouter les motivés. On est très loin de ce qui marche sur nos territoires" avant de pointer du doigt "une partie des élus nationaux qui sont de vrais fous furieux" devant "un spectacle déplorable" et d'exprimer ses "inquiétudes pour l'avenir. Il faut relever les manches et amener une vraie stratégie. Aujourd'hui, je ne vois pas où on va".

Dénonçant "les anti-tout qui se déplacent partout pour s'opposer à tout... il faut faire confiance aux territoires et à ce qui fonctionne. Il faut nous accompagner mais nous laisser faire et apporter la preuve par le terrain" a livré André Accary, s'appuyant sur quelques belles réussites en Saône et Loire, réussites qui ont attiré l'attention au plus haut sommet de l'Etat.

Laurent Guillaumé