"Renouveau", le maitre mot lors de l’AG du Châtenoy Rugby Club vendredi 8 juillet.

Une assemblée générale à faire rêver bon nombre de présidents d’associations, en effet la salle de réunion du club était bien remplie avec un nombre impressionnant de joueurs, d’encadrants, de parents d’enfants de l’école de rugby. Une première pour ce club dont les dirigeants font tout pour poursuivre le renouveau du rugby à Châtenoy.

« C’est impressionnant ce monde à une AG, il y a bien longtemps que j’avais vu ça » a dit Henri Lombard adjoint au sport présent à cette réunion. Jean-M. De Micheli président de l’OMS, Xavier Merle Président du CODEP, Philippe Leger élu de la ligue et représentant le président Jean-François Contant (excusé) étaient aussi présent à cette AG.

Quelques sujets importants dans les statuts ont été modifiés pour apporter plus de garanties au club.

Le secrétaire Jean-Claude Reynaud : «Nous avons adopté le rafraichissement des nouveaux statuts dont les points forts sont les suivants :

- dénomination CRC exclusive au club suite au dépôt à l'INPI du nom, du logo et du sigle. Personne ne peut utiliser cette "raison sociale" autre que le club, et sans l'autorisation de celui-ci.

- élection du Comité Directeur tous les 4 ans avec comme référence l'année olympique. Prochain renouvellement en 2024

- le bureau exécutif est composé soit d'un président et d'un vice-président ou de deux co-présidents, d'un ou une secrétaire, d'un ou d’une trésorière

- le Comité Directeur est composé de l'ensemble des dirigeants.

Adoption d'un Règlement Intérieur rappelant le paiement des cotisations par tous les membres de l'association et la notion de respect des personnes et des biens confiés. »

Rapport d’activité du Secrétaire Jean-Claude Reynaud

Jean-Claude Reynaud : « Nous avons vécu une saison sportive complète …. ou presque, ce qui a été pour nous un soulagement de pouvoir pratiquer notre sport, de plus avec pas trop d’intempéries climatiques, hormis le match à Auxonne où il valait mieux être dans le bus (comme je l’ai fait) que sur et aux bords du terrain.

L’équipe Seniors a joué 17 matchs de Championnat Territorial et 2 matchs amicaux (Verdun sur le Doubs et Ils sur Tille).

Le « Championnat » territorial a été quelque peu, je dirais « folklorique » dans la mesure où il a été annoncé sous une forme Groupe C à 2 poules de 8 clubs et une poule de 7, puis transformé quelques jours plus tard en Poules de Brassage, pour déterminer les 4 niveaux de série…,nous avons donc joué 8 matchs en Brassage nous classant en 2e Série régionale (sur les 4 actuellement), loupant la 1ere série pour un ou deux points au classement général, en ayant quand même réalisé 6 victoires pour 2 défaites (contre nos copains et voisins de l’entente Givry-Cheilly).

En poule de qualification de 2e série nous avons joué 7 matchs sur les 8), soit 5 victoires pour 2 défaites, toutes deux contre Bourbon-Lancy qui nous battra aussi en finale à Beaune 16 à 20, après un match de très bon niveau et un essai refusé qui aurait peut-être changé la donne…. Une saison qui avait commencé le 17 octobre 2021 pour se terminer le 7 mai 2022, soit 7 mois effectifs au calendrier, mais à raison de deux matchs par mois, voire trois en mars 2022, ce n’est pas très motivant sur le plan sportif quand dans tout ceci vous avez la période de fin d’année… »

Le secrétaire a interpellé la fédération pour une révision du calendrier pour pouvoir se projeter dans la saison. Pour lui, il est essentiel de faire fructifier le rugby et de faire venir ou revenir des joueurs, qu’ils soient Seniors ou Juniors, mais aussi au niveau de la formation de base qu’est l’Ecole de rugby.

En matière de formation, le Comité Directeur va réfléchir sur une ou des possibilités de formation au Brevet Fédéral Optimisation pour les catégories plus de 18 ans. « Une école de rugby a revu le jour au CRC pour cette saison 2021-2022. Certes pas avec un effectif pléthorique. Nous avons eu au départ une bonne quinzaine de filles et garçons ».

Le club a eu la volonté de constituer une école de rugby comme elle a eu à une certaine période et de conjuguer les directeurs des écoles primaires de Châtenoy le Royal avec le Rugby Tango Chalonnais intervenant dans ces écoles, la Ligue qui a soutenu le projet auprès des diverses instances et matériellement la ville de Châtenoy le Royal et bien sûr le CRC.

René Chambaz a bien voulu rechaussé les crampons tous les mercredis et samedis matins afin d’encadrer seul les gamins pour commencer, puis des parents sont venu l’aider et l’un deux Ludovic Devlieger s’est investi comme dirigeant.

Les dirigeants du club ont rencontré Christophe Cabadaïs, directeur technique du club de Chalon et Sylvain Guyon, responsable de l’Ecole de rugby chalonnaise, afin de finaliser le fonctionnement pour la saison 2022-2023. Un projet pédagogique sera mis en place dans les écoles de Châtenoy le Royal, mais aussi à Saint Rémy, géré par le RTC et ses équipes d’apprentis en Brevet Professionnel. Ils auront aussi pour mission de faire savoir que le rugby est présent à Châtenoy le Royal pour les 5 à 10 ans. Les plus grands, âgés de 11 ans et plus, seront dirigés sur le RTC si possible et avec accord parental, sous licence CRC. Un niveau baby rugby (5/6 ans) sera ouvert au club. Des équipes U8 et U10 en fonction de l’effectif du moment, feront des entrainements en alternance à Châtenoy et à Chalon, histoire de bien prouver que le rugby a sa place sur le Chalonnais avec deux clubs partenaires.

6 joueurs U12 et U14 ont évolué au RTC, sous licence CRC, pour la saison écoulée.

« Nous avons prévu des formations Brevet Fédéral Baby et Brevet Fédéral Initiation pour la saison 2022-2023 » a ajouté le secrétaire.

Un tractage sera fait dans les écoles pour la rentrée scolaire.

Comme autres activités du CRC : participation aux réunions mensuelles de l’Office Municipal des Sports. La participation à une réunion du CODEP 71 à Givry sans doute une première ! La participation à la soirée des Trophées du Sport de l’OMS. Une participation au concours de pétanque inter-associatif de l’OMS.

Une animation rugby durant le Festival de Bodeg’Arts organisé par la Banda Desperados de Châtenoy.

Le CRC a réalisé deux manifestations : la brocante du 12 juin 2022 et la journée dite de fin d’année avec huitres, escargots…, le 4 décembre 2021.

Le secrétaire a remercié les joueurs et dirigeants de lui avoir fait confiance.

« Je suis content de voir que le CRC a retrouvé ses couleurs, c’est grâce à vous tous joueurs, entraineurs et dirigeants, faites les briller encore plus la saison prochaine. Bienvenue aux nouveaux licenciés et dirigeants, vous arrivez dans un club de copains qui aiment jouer au rugby, avec plaisir, en vrais amateurs si vous voyez ce que je veux dire. Merci pour la saison écoulée et merci d’avance pour celle que vous allez nous offrir » a conclu Jean-Claude Reynaud secrétaire du club.

Rapport Financier par la trésorière Paquerette Calon

Un point très attendu par les membres rassemblés pour cette AG est l’état des comptes du club. La trésorière Paquerette Calon a fait une présentation sans faille des comptes, comptes qui ont été arrêtés au 30 juin 2022

Il s’avère que pour cette fin d’exercice sur la saison 2021/2022, l’état de santé des comptes est toujours au vert, ce qui prouve qu’une bonne gestion permet rapidement de remettre une trésorerie à flot. Avoir une trésorerie saine satisfait non seulement les dirigeants mais aussi les joueurs, entraineurs, parents des enfants de l’école de rugby et la municipalité qui ne souhaite en aucun cas voir disparaitre un club surtout si comme le CRC il progresse en adhérents, fait fructifier son école et exporte l’image de la commune lorsqu’il joue à l’extérieur.

Rapport sportif de l’école de rugby par René Chambaz

René Chambaz a fait son son exposé sur l’école de rugby avec sa satisfaction de voir les enfants champions en groupe C à Autun. Il a remercié les parents pour leur implication dans la vie de l’école de rugby, Ludovic qui est très disponible et Sylvain Guyon du club de Chalon pour son aide précieuse sans oublier Jean-Claude Reynaud investi à 100 pour 100 dans le club et l’école de rugby. Une école où les petits ont envie de renouveler l’an prochain, où ils s’éclatent et gagnent. De 4 à 10 ans, ces enfants savent qu’ils pourront continuer car après l’école de rugby, il y a encore du rugby et qui sait peut-être en voir un évoluer et accéder à un haut niveau. Pour René Chambaz, il est important de grossir les rangs.

Rapport moral du président Thomas Bouillot

Dans le discours de Thomas Bouillot co-président, un mot est revenu très souvent "Renouveau". "Renouveau" du club après un certain temps d’incertitude, "renouveau" par la fin de l’entente avec St Firmin, "renouveau" avec l’école de rugby, "renouveau" avec la création du Baby rugby. Il a adressé ses félicitations aux joueurs. Il a annoncé pour l’équipe séniors un nouvel entraineur plus Clément Raviot comme préparateur physique. En s’adressant aux joueurs, il leur a dit qu’ils avaient relancé le club et qu’il ne tenait pas à les perdre, que le recrutement ne servait pas à ça.

Il a rappelé et remercié l’équipe dirigeante précédente pour le travail accompli au sein du club. De même qu’il a remercié le président de l’OMS, le représentant de la ligue, le président du CODEP et le représentant de la municipalité de Châtenoy de leur présence et de l’aide pour le développement du rugby.

Le club enregistre 19 nouveaux joueurs ou encadrants seniors, compte-tenu des départs ou arrêts, l'effectif des Seniors engagés pour 2022-2023 serait à ce jour de 45 joueurs.

Le président a ensuite passé la parole aux instences présentes avant de lancer un appel à candidatures pour entrer dans le comité directeur . On a pu noter six entrées au Comité Directeur : Paquerette et Yohan Calon, Clément Raviot, Rann Van Der Stel, Mickaël Cléaux et Ludovic Devlieger

Ensuite le CA s'est retiré et le Nouveau bureau exécutif a été élu : il se compose de deux Co-Présidents : Tony Pandrot et Thomas Bouillot, d’un secrétaire : Jean-Claude Reynaud et d’une trésorière : Paquerette Calon.

L’attribution des Commissions se fera le vendredi 15 juillet 2021.

Le club était dans l'attente d'une sage décision : se voir engager dans le championnat régional R2 du fait de la possibilité d'engager une équipe réserve à 12.

La décision est arrivée le lundi 11 juillet et a été annoncée à Thomas et Tony (les 2 co-présidents du CRC) par le président de la ligue Jean-François Contant, le CRC va jouer en R2 la saison prochaine, un vrai retour au niveau Promotion Honneur avec 2 équipes séniors engagées (R2 = Régionale 2, deuxième échelon en dessous de la Fédérale 3).

L'entrainement des Seniors reprend le vendredi 29 juillet 2022 à 18h30 au stade de Charréconduit. Pour l'école de rugby ouverte aux enfants de 5 à 10 ans, les inscriptions seront prises lors du Forum des associations de Châtenoy le Royal le dimanche 28 août 2022 ou à partir du mercredi 7 septembre 2022 à 14h au stade de rugby 33 rue de Charréconduit.

L’AG terminée, tout le monde s’est retrouvé autour d’un buffet convivial où les discussions ont pu continuer.

C.Cléaux