C’est parti pour le Championnat de France de pétanque triplette féminin à Chalon-sur-Saône

Organisé sur deux jours, dés ce matin 8 heures, au stade Léo Lagrange (Route de Demingny) à Chalon-sur-Saône, ce sont 228 triplettes féminines qui étaient presents pour disputer les Championnats de France de pétanque triplette feminine.

Sur place, venues de toute la France mais aussi d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique…) les équipes ont participé aux phases de poule pour se qualifier.

Les championnes de France en titre Mouna Beji, Ludivine D’Isidoro et Charlotte Darodes et les finalistes Angélique Colombet, Charlotte Roux et Audrey Bandiera étaient également présentes et ont passé les poules qualificatives sans problème pour accéder cette après-midi aux 32ème de finale.

Il en était de même pour nos quatre équipes locales qui défendaient les couleurs de notre Département et de notre Région : Les équipes CD 74 et CD 75 Elodie Michel, Laura Bollot, Sabrina Coulon et Laurence Petit, Martine Dubois et clémentine Schmitt. Les équipes B-F-C 113 et 114 Mélanie Veaux, Corinne Veaux, Fanny Veaux et Sabrina Binda, Malhaury Perrin et Candice Couderc.

Pour information pour cette compétition : Ce sont environ 2300 mètres carré de terrain qui ont été mis à disposition soit 64 terrains praticables, plus un village comprenant plusieurs surfaces de ventes liées au sport boules mais aussi service de restauration…

Dimanche 17 juillet à 8 heures aura lieu les 8ème et ¼ de finales et à partir de 14 heures les demi-finales, la présentation des finalistes et la finale pour terminer par la cérémonie protocolaires et la remise des récompenses.

