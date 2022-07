AVIS DE DECES - Madame Madeleine BIARD née MILLET

OUROUX-SUR-SAÔNE



Gérard et Evelyne Biard,

Marie-Annick et Pascal Bré,

Chantal et Joël (†) Boivin,

ses enfants ;

Stéphane (†), Emmanuelle, Jean-Baptiste, Fanny, Alexandra, Amandine, Pauline,

ses petits-enfants et leur conjoint ;

ses 9 arrière-petits-enfants ;

Odette Biard,

sa belle-soeur ;

ses neveux et nièces

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madeleine BIARD

née MILLET

survenu le 14 juillet dans sa 93e année.

Selon sa volonté, ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité familiale.

Une pensée pour son époux

Georges

décédé en 2011.