Chalon dans la Rue 2022 : Dernières répétitions avant la première jeudi pour la Compagnie Akalmie Celsius

Compagnie spécialisée dans le théâtre de rue et le mouvement, Akalmie Celsius questionne les espaces et son lien avec les spectateurs depuis quatorze ans. Elle pose ses valises dans notre ville le temps du festival. Alors pensez à réserver ! Plus de détails avec Info Chalon.

Akalmie pour parler, parcourir, rechercher, sentir et exprimer avec douceur le passage incertain entre deux zones.

Celsius pour la chaleur de ses degrés, à l'image d'un bouillonnement artistique.

Akalmie Celsius pour mesurer les extrêmes que traverse notre monde.

Créée en 2008 à Marseille, Akalmie Celsius c'est du théâtre de rue (et pas que) mais c'est avant tout et surtout Hannah, Manon, Pierrick et pour la partie technique, Émilie et Alban.

Creusant et affinant ses recherches artistiques et théâtrales dans l'espace public et animée par une même question : «Qu'est-ce que les espaces publics racontent des humains qui les arpentent, de leurs intimités, de leurs communautés ?», la Compagnie Akalmie Celsius vous donne rendez-vous du jeudi 21 au dimanche 24 juillet 2022 à 11 heures 15 et à 18 heures 15.

On en vous en dit pas plus, si ce n'est que cette pièce d'une heure, à la croisée du théâtre, de la danse et de la littérature, le tout se mêlant à l'énergie brute de la rue — donc un spectacle 100% Chalon dans la rue ! — est à ne pas manquer, mais pensez à réserver par SMS au 06 24 50 69 00.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati