"Un petit dernier de fin de saison", l’ASL de Châtenoy a organisé mardi 12 juillet un tournoi interne au club.

Compte-rendu tournoi interne fin de saison 2021-2022 communiqué par Jacques Brulé.

Avec seulement 11 participants dont un seul jeune de l'école, le tournoi s’est déroulé entre les joueurs Châtenoyens dans les locaux du club.

Pas de surprise pour la finale où l'on retrouve logiquement les deux meilleurs classés Fred Gueugneaud et Bruno Ferrando. Des surprises, avec notamment l'accès aux demi-finales pour Ernest Alves et Pascal Limonet. Ernest s'incline logiquement sur Fred, Pascal sur Bruno. Une finale assez spectaculaire entre deux adversaires se connaissant bien ce qui a réjoui les spectateurs présents, Fred sort vainqueur de cette finale jouée dans la bonne humeur et le fair-play. Comme d'habitude un petit casse-croûte a clôturé la soirée.

Reprise des entraînements après le 15 Août pour préparer le forum des associations du dimanche 28 Août.

Photos ASL Châtenoy

C.Cléaux