Fragnes La Loyère, Un petit conseil municipal juste avant les vacances.

Le premier point de l’ordre du jour de ce conseil municipal consistait pour les élus de statuer sur l’extension de la maison de santé. Explications par Alain Gaudray maire de la commune : « projet en 3 phases, les phases 1 et 2 c’est la maison de santé actuelle, la phase 3 consiste en l’extension. Au bout de 4 mois, nous avons vu que les locaux étaient occupés. Deux kinés vont arriver, l’extension comporte 4 cabinets alignés mais en relation avec le bâtiment actuel dont une porte, déjà en place, va servir de passage entre les 2 parties, en sachant que le cabinet où se trouve cette porte servira de couloir.» Ces travaux devraient avoisiner les 287 000 €.

Un autre point qui a fait l’objet de remarques et de 4 abstentions est celui sur l’augmentation des tarifs garderie et restaurant scolaire. En effet la mairie a demandé aux membres du conseil de se prononcer sur la revalorisation des prix de la garderie et de la restauration scolaire. 4 élues n’étant pas d’accord sur les nouveaux tarifs se sont abstenues.

Les conseillers ont aussi réglé la tarification de la location des 2 vélos électriques mis à disposition à la Porte Verte/halte nautique.

Après la magnifique exposition de photos du Club Photos du Creusot et du club "l’Oeil de Lux", le conseil leur a attribué une subvention de 500 € pour le club du Creusot et 150 € pour celui de Lux. 2 photos de Thomas Pesquet et des vues aériennes du village seront mises à l’école dans le cadre du projet pédagogique dont a fait l’objet cette exposition.

Comme toutes les communes, les élus de Fragnes La Loyère ont procédé au tirage au sort des 3 jurés d’assises.

En fin de séance les élus ont fixé la prochaine réunion de conseil au 13 septembre 2022.

C.Cléaux