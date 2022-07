Le Camping du Pont de Bourgogne affiche complet durant tout le festival Chalon dans la Rue. La clientèle se compose de familles, de jeunes, de Compagnies mais aussi de couples de retraités. «Des touristes de passage, qui découvrent le festival et qui ont été séduits, demandent à prolonger leur séjour », nous explique Matthieu Bérard qui ne compte que très peu d’annulations dues à la chaleur ; il faut dire que le camping est bien ombragé et offre une qualité et diversité de services qui séduisent une clientèle venue de toute la France mais aussi de Belgique, de Hollande et d’Allemagne à cette occasion notamment. Si le festival attire les jeunes, la tranche d’âge des 40-50 ans est également bien représentée.

Ces grand-parents originaires des Hautes-Alpes et qui fréquentent ce festival depuis 10 ans, tout d’abord avec leurs premiers petits-enfants, sont venus avec leurs derniers petits-enfants de Nantes et de Grenoble. La petite Jane n’a pas hésité à nous faire part de ses appréciations. ‘Encore une fois’/Tripodes La Compagnie, ‘Barrière’/Sur Mesure et le très touchant ‘A deux mètres’/ADM VZW ont fait l’unanimité.



2e édition de ce festival pour Marlène qui avait déjà séjourné au Camping du Pont de Bourgogne et qui privilégiera des spectacles autour de la danse et du cirque.



Ce petit groupe affichait bon nombre d’éditions au compteur. Venus de Nancy et Besançon, les festivaliers ont apprécié ‘Pour un fascisme ludique et sans complexe - La Chienlit Episode 1’/Le grand colossal théâtre et ‘Le Grand Bancal’/Le petit théâtre de pain.



Des festivaliers, fins connaisseurs, dont l’un d’ entre eux en était à sa 30e édition, venus d’ Amiens, partaient à l’assaut du festival.

Camping du Pont de Bourgogne - Tél. 03 85 48 26 86 [email protected]

SBR