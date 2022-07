Chalon dans la Rue 2022 : retour sur la 2ème journée du festival (2/3)

Deuxième journée du festival des arts en espace public Chalon dans la Rue, ce jeudi 21 juillet 2022, dans le centre-ville et partout autour. Retour en images avec Info Chalon.

Après la journée de lancement, le mercredi 20 juillet, la 35ème édition du festival des arts en espace public Chalon dans la Rue se poursuivait dans notre ville ce jeudi 21 juillet 2022.

À partir de 6 heures avec le groupe Malaxe pour À nos rivières, Pont Saint-Laurent, jusqu'à 22 heures 50 avec Tout de suite pour L'amour est plus fort que tout, Rue Garibaldi, les arts se se donnés en spectacle.

150 compagnies et 123 spectacles dela sélection en off ont transformé et transformeront Chalon-sur-Saône en une vaste scène ouverte.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati