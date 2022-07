Laxisme judiciaire et récidive : Julien Odoul, député RN de l'Yonne, interpelle le ministre de la Justice

Communiqué de presse

Après avoir questionné, en début de semaine, le gouvernement sur la question de l'ensauvagement sans aucune réponse de sa part, Julien Odoul, député de l’Yonne, président du groupe Rassemblement National au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, interpelle Eric Dupond-Moretti sur l'échec de la politique judiciaire d'Emmanuel Macron.



Dans son rapport du 12 juillet, le ministère de la Justice a mis en lumière le niveau catastrophique de la France en matière de lutte contre la récidive : près de la moitié des personnes sortant de prison récidive dans les deux ans, notamment chez les 18-24 ans. Dans le même temps, nos prisons subissent une surpopulation, 105% de taux d'occupation sur l'ensemble des établissements, qui ne peut garantir un isolement efficace de certains détenus ni garantir un suivi permettant de réinsérer et prévenir efficacement la récidive.



"Notre système judiciaire n'est pas seulement laxiste, il est aussi submergé. On ne peut pas appliquer des peines efficaces sans un nombre adéquat de places de prison : Emmanuel Macron n'a ouvert que 2.000 places sur les 15.000 promises sur cinq ans. Ce n'est pas tenable tout comme le taux d'étrangers incarcérés. Nous avons 25% de ressortissants étrangers sur près de 70.000 détenus : il faut impérativement expulser les délinquants et criminels étrangers pour désengorger nos prisons et pouvoir déployer une vraie politique de réinsertion des détenus nationaux" - Julien Odoul