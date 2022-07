Les box de stockage des halles des Rotondes de Châtenoy le Royal sont disponibles à la location à partir du 1er août.

L’ancienne rotonde de l’entreprise PLM (la ligne des chemins de fer Paris Lyon Marseille), construite en 1921, a bien changé depuis les trains à vapeur qui occupaient ses trames. En 1952 avec l’arrivée des trains électriques, la rotonde sera fermée ; au fur et à mesure du temps, la plaque tournante et les rails seront retirés mais les bâtiments, au style architectural particulier, seront conservés et réhabilités en bâtiments commerciaux et techniques. La partie sud deviendra la propriété de la ville de Châtenoy tandis que la partie nord sera vendue à des entreprises privées.

Ne pas laisser ce patrimoine à l’abandon était une priorité de la municipalité en y installant, il y a quelques années, les services techniques, des associations et en louant certaines trames à des entreprises. « Ces trames en location ont été abandonnées par les entreprises et restaient inoccupées. Quoi en faire ou quoi faire à l’intérieur ?, on s’est posé la question » a expliqué Vincent Bergeret maire de la ville avec quelques élus lors de la visite de fin de travaux.

Deux trames en une seule pour y installer des box de stockage, 38 au total allant de 2 m2 à 47 m2 pour le plus grand au rez-de-chaussée, un bon moyen de réhabiliter ce patrimoine tout en générant des recettes pour la ville. Ces box sont destinés à la location et sont protégés par vidéo alarme. Ils sont gérés par la ville et pour les demandes de location il faut s’adresser à la mairie.

C.Cléaux