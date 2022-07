Petite accalmie sur le front des températures caniculaires en Saône et Loire

Les températures estivales reviennent à des niveaux plus acceptables et supportables... mais seulement pour quelques jours. Profitez-en pour les quelques jours qui viennent alors que le ciel sera régulièrement voilé. Localement des épisodes orageux notamment sur l'Ouest de la Saône et Loire pourraient avoir lieu. Météo France prévoit le retour des températures supérieures à 30°c dès les premiers jours d'août. Coté précipitations, il ne faudra pas s'attendre à des miracles en dehors de la journée du 29 juillet où toute la Saône et Loire pourrait connaître des épisodes orageux et pluvieux.